Wehe, wenn die Flocken fallen!

Will dem Winter das Debüt gleich schaufelweise versalzen: Winterdienst Gruppenleiter Andreas Ferl in der Salzhalle auf dem Gelände des Straßen- und Tiefbauamtes. © dpa

Schneeflöckchen - Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Der Kinder Freude klingt nach Fahrrad- und Autofahrers Frust. Das typische Bild im frostigen Frühverkehr : nichts geht mehr. Noch sommerbereifte Autos schleichen und schliddern um die Ecken, Eiskratzer kommen erst während der Fahrt zum Einsatz und Streuwagen stecken im Stau fest oder pfeffern ihre Ladung auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist oder gebührend Abstand hält.



Dabei feiert die Stadt diesmal zusammen mit mutigen Radfahrern eine Premiere: Laut Stadtratsbeschluss wird ein Dienstleister erstmalig für eine Saison diverse Abschnitte des Elberadweges winterdienstlich betreuen.



Auf der Altstadtseite zwischen dem Zugang Steinstraße und dem Blauen Wunder und gegenüber auf der Neustadtseite zwischen dem Zugang Waldschlösschenbrücke und dem Anschluss Molenbrücke soll das Unternehmen räumen und streuen und später den Splitt wieder einsammeln. Für diese Leistungen stehen rund 150 000 Euro zur Verfügung.



Über das 20-Fache des Betrages soll der gesamten Stadt zugute kommen, so sich der Winter nicht in eine außergewöhnliche Eiszeit verwandelt und mehr Ressourcen verbraucht als geplant.

Der Winterdienst der Landeshauptstadt Dresden betreut von 1400 Kilometern Straßennetz rund 707 Kilometer in festen Tourenplänen. Auf etwa 66 Kilometern werden wegen des Umweltschutzes keine Auftaumittel eingesetzt. Für diesen Winter stehen insgesamt 44 Fahrzeuge bereit, die alle mit Feuchtsalzstreueinrichtung und Räumtechnik ausgestattet sind. Sie fahren in zwei Schichten. Auftragnehmer für den Winterdienst sind der Regiebetrieb „Zentrale Technische Dienstleistungen" der Landeshauptstadt Dresden und sechs mittelständische Unternehmen unserer Stadt. In insgesamt 34 Verträgen sind Aufgaben und Territorien genau definiert. Außer den Fahrbahnen werden 260000 Quadratmeter Gehwege, Radwege, Treppen und Überwege betreut. Für die Winterdienstsaison 2017/2018 sind 1,5 Millionen Euro für Fremdleistungen eingeplant. Weitere 500000 Euro stehen für Material zur Verfügung. Durch den städtischen Straßenwinterdienst sind Leistungen in Höhe von 1,5 Millionen Euro geplant. Aktuell stehen der Stadt sechs Glättemeldeanlagen an sensiblen Straßenabschnitten zur Verfügung. Dieses Wissen fließt mit den Wetterdaten in die Vorhersagemodelle. Aufbauend darauf werden seit vergangenem Winter die Streckenprognosen mit den Einsatzplänen verglichen. Die Kosten für den Winterdienst in der vergangenen Saison 2016/17 beliefen sich insgesamt auf 1,83 Mio. Euro für externe Auftragnehmer. Dazu kamen städtische Leistungen in Höhe von 1,53 Mio. Euro und Kosten für Material in Höhe von 685000 Euro. Anliegerpflichten laut Amtsblatt vom 13. Dezember 2001: Ein Gehweg muss bei Bedarf breiter als die immer zitierten 1,50 Meter geräumt und gestreut werden. Dieser Fall trifft zu, wenn Bushaltestellen vorhanden sind. Diese Haltestellen sind ebenfalls zu beräumen und zu streuen. (Auszug I) Die Flächen müssen werktags bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 9 Uhr von Schnee - und Eisglätte beräumt sein. (Auszug II) Die komplette Satzung zu Anliegerpflichten beim Winterdienst finden Sie hier.

