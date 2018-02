Wegwerfartikel und Geschichtenerzähler

Hufeisen sind Verschleißprodukte. Sie erzählen Geschichten von Tieren, vom Handwerk, von Handelswegen und den erforderlichen Servicestationen.Foto: Uwe Schulz

Hufeisen gehören seit Jahrhunderten zu den Standard-Leistungen von Schmieden. Irgendwann entwickelte sich daraus sogar eine Spezialrichtung – nämlich die Hufschmiede. Sie sind heute rarer als noch vor 150 Jahren, was ja vor allem mit der Revolution unserer Fortbewegung zu tun hat. Zuerst ersetzte die Bahn die Kutschen auf den langen Distanzen, dann kamen auch noch Auto und Flugzeug. Doch so wie heute die Autowerkstatt und der Reifenservice praktisch überall zu finden sind, so gab es einst flächendeckend Hufschmiede – die, Tankstellen nicht unähnlich, oftmals an größeren Handelswegen anzutreffen waren. Denn um das Horn der Pferdehufe zu schonen, das sich auf den harten, befestigten Wegen schneller abnutzt, als es nachwächst, brachte man den Tieren Hufeisen an. Doch etwa alle sechs Wochen müssen die Hufe beschnitten und gereinigt werden. Dann muss auch das Hufeisen ab. Entweder kann es wiederverwendet werden oder aber neue müssen her. Und da praktisch kein Huf ist wie der andere; werden Hufeisen, die es ohnehin in unterschiedlichen Größen gibt, auch noch individuell angepasst. Durch Hoyerswerda führte einst die Straße von Dresden nach Spremberg. In der Spremberger Straße gab es die Posthalterei, auf dem Markt weitere Hotels. Und als sich das Ende des 19. Jahrhunderts wachsende Hoyerswerda ausdehnte, erfolgte dies entlang der heutigen Friedrichsstraße und der Dresdener Straße. Als 1994 der Marktplatz in Hoyerswerda neu gepflastert wurde, achtete man darauf, dass die alte Hauptstraßenführung von der Kirchstraße zur Spremberger Straße auch im Pflaster wieder zu sehen war. Irgendwo im Zuge dieser Handelsstraße wurden in Hoyerswerda vor Jahrzehnten mehrere Hufeisen entdeckt und dem Stadtmuseum übergeben. Zeitgeschichtlich ordnete man sie dem Mittelalter zu. Allerdings wurden sie nie konservatorisch behandelt. Sie sind Dinge des Alltags von keinem besonderen Wert. Und doch erzählen sie Geschichten vom Leben, wie es einmal war. Man kann sie gern als Anlass nehmen, um mal wieder in die Vergangenheit einzutauchen.

