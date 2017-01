Wegweiser-Säule wird im Frühjahr aufgestellt

Die Wegweiser-Säule an der Äußeren Pillnitzer Straße in Graupa soll im Frühjahr repariert werden. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Graupaer Ortsvorstehers Gernot Heerde hervor. Er hatte sich erkundigt, ob die Einlagerung der Säule zum Dauerzustand werden soll oder ob es eine Chance gibt, sie wieder aufzustellen. Nach Auskunft des Rathauses sei die Wegweiser-Säule an der Äußeren Pillnitzer Straße wiederholt umgefahren worden. Daher habe man die Säule vorerst entfernt und eingelagert. Nach der Frostperiode soll sie im Frühjahr von einer Fachfirma repariert werden.

Um künftig Schäden an der Säule zu vermeiden, soll ein in der Nähe des früheren Standortes gelegener Platz gefunden werden. Wo genau die Säule dann aufgestellt wird, steht noch nicht fest. (SZ/mö)

zur Startseite