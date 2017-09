Wegweiser für Wohnmobile Sohland hat jetzt neue Stellplätze für Caravan-Touristen ausgeschildert. Wilthen geht noch einen Schritt weiter.

Sohland weist jetzt vier Stellplätze für Wohnmobile aus. © Katja Schäfer

Neue Stellplätze für Wohnmobile sind jetzt in Sohland ausgewiesen. Sie befinden sich im hinteren Bereich des Parkplatzes neben der Oberland-Sporthalle. Die Gemeinde hat das Schild, das direkt auf dem Gelände steht und vier Wohnmobilstellplätze anpreist, bereits vor einiger Zeit aufgestellt. Dieser Tage kam nun noch ein Hinweisschild an der Gerhart-Hauptmann-Straße hinzu. Da es sich dabei um eine Staatsstraße handelt, konnte die Gemeinde nicht selbst tätig werden, erklärt Bürgermeister Hagen Israel (parteilos). Die Straßenmeisterei des Landkreises Bautzen stellte das Schild auf.

Wie der Sohlander Bürgermeister sagt, ist die Ausschilderung der Stellplätze nur ein erster Schritt, um dem zunehmenden Caravan-Tourismus gerecht zu werden. Wenn die Wohnmobil-Plätze an der Oberlandsporthalle gut angenommen werden, will Sohland sie ausbauen und unter anderem mit Anschlüssen für Wasser und Strom ausstatten. Auf dem Gebiet der Gemeinde gibt es außerdem noch am Wehrsdorfer Waldbad Wohnmobil-Stellplätze.

Auch Wilthen investiert jetzt in Angebote für Caravan-Reisende. Die Stadt bereitet auf dem Festplatz an der Zittauer Straße die Einrichtung von mindestens fünf entsprechenden Stellplätzen vor. Dafür werden spezielle Module für die Trinkwasser-und Stromversorgung errichtet. Ein gesonderter Stellplatz wird mit einer Abflussrinne ausgestattet, über die die Abwässer der Wohnmobile entsorgt werden können.

„Spätestens bis zum kommenden Frühjahr soll das Projekt umgesetzt sein“, sagt Bürgermeister Michael Herfort (CDU). In der neuesten Wohnmobil-Stellplatzkarte der Touristischen Gebietsgemeinschaft ist das Angebot bereits enthalten, und zwar unter dem Stichwort „Wilthen – Stellplatz an der Weinbrennerei“.

