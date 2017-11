Wegweisendes System für Touristen

Das System, mit dem Touristen durch Dresden geführt werden, stammt noch aus dem vorherigen Jahrhundert: Seit 1992 wurde diskutiert, 2002 gab es den Wettbewerb dazu. Die Gewinner nannten es „Dresdner Spuren“. Es war zu seiner Zeit innovativ, sollte auch per Handy und UMTS-Geräten leiten und vieles mehr. Doch es wurde nie umgesetzt. Die 1,5 Millionen Euro Investition und 20 000 Euro für die Betreibung pro Jahr waren dem Stadtrat damals zu teuer.

Am Ende wurden 52 Stelen aufgestellt, der einzige Punkt der „Dresdner Spuren“, der umgesetzt wurde. Das kostete rund 80 000 Euro und dem ganzen Prozess war ein zwölfjähriger Streit vorausgegangen, bis die erste Stele 2004 vor dem Blockhaus stand. Aufschrift: Jägerhof/Museum (Pfeil geradeaus), Historisches Zentrum, Stallhof, Dampfschifffahrt und Tourist Information (Pfeil nach rechts). Darunter: WC. Es folgten ähnliche Stelen an Brücken und wichtigen Plätzen in der Innenstadt.

„Das ist natürlich viel zu wenig“, so Anja Apel (Linke). Sie, Christiane Filius-Jehne (Grüne) und Kristin Sturm (SPD) haben einen Antrag eingebracht, das System weiterzuentwickeln. Dazu müsse auch das gesamte Stadtgebiet und nicht nur Alt- und Neustadt einbezogen werden. Von den Ortsbeiräten, Dresden Marketing und der Touristeninformation bis zur Verwaltung sollen alle mitarbeiten. Es soll modern, für Fußgänger, Rad- und Autofahrer geeignet, mehrsprachig und auf Smartphones nutzbar sein. Zudem soll es auch die alten Ideen der „Dresdner Spuren“ aufgreifen. Ziel sei es, im touristischen Bereich die innovativste Stadt zu werden, so Sturm. Das sei gerade mit der Bewerbung als Europas Kulturhauptstadt 2025 wichtig.

Laut Antrag muss Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) den Räten bis zum Sommer ein Konzept vorlegen. CDU-Stadtrat Steffen Kaden stört es lange, dass Dresden kein modernes System hat. „Ich schaue mir den Antrag gerne an. Da gibt es bestimmt Konsens.“ Wann das System kommt und wie viel es kostet, steht noch nicht fest.

