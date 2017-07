Wegschließen auf eigenen Wunsch Nicholas Osbourne hat seine Vorlieben. Im Knast lebt er die aus und entdeckt den Tourismus.

zurück Bild 1 von 5 weiter Nicholas Osbourne ist der Besitzer vom ehemaligen Gefängnis Großenhain, er bietet hier authentische Gefängnisaufenthalte mit Rollenspiel an – nach Wunsch. © Klaus-Dieter Brühl Nicholas Osbourne ist der Besitzer vom ehemaligen Gefängnis Großenhain, er bietet hier authentische Gefängnisaufenthalte mit Rollenspiel an – nach Wunsch.

Mit seinem hellen Blau und den Sandsteingewänden ist der Bau in Großenhain den meisten bekannt.

Im Keller befindet sich auch diese Dunkelzelle. Stühle und Tisch standen damals natürlich hier nicht.

Hinter diesen Türen hatten die Insassen bis 1963 nichts zu lachen, heute ist es für manchen ein Kick.

Mit Magnetschilder werden die Zellen gekennzeichnet.

Er ist ein Big Boy – ein großer Junge. Nicholas Osbourne grinst übers ganze Gesicht. Wären Hals, Arme, Hände und Kopf nicht von Tattoos übersät, man könnte ihn glatt für einen gewöhnlichen netten Opa halten. 280 Tattoos hat er sich mit den Jahren stechen lassen. Nummern, Schriftzüge wie „Kein Bedauern“ ragen unterm Hemd hervor. Auf dem Kopf hat er die Kippa tätowiert. Auf der Brust trägt er den Davidstern. Nicholas Osbourne ist Ire, Jude, unverbesserlicher Tattoo-Fan und am liebsten sein eigener Gefangener. In Großenhain kann er das sein. Es ist völlig normal, wenn man den 59-Jährigen in Häftlingsklamotten in seinem Knast an der Meißner Straße trifft. Dafür hat er jetzt eigens sechs Strafklamotten-Sätze in Pretoria anfertigen lassen. Blaue gestreift, klassisch wie im Film. Orange, in Anlehnung an die USA. Alle versehen mit den Schriftzug „JVA Grossenhain Prison“ – Großenhainer Gefängnis. Das gehört ihm seit 2016 und hierher lädt er über seine Webseite Gleichgesinnte aus aller Welt zum Erlebnisurlaub ein. Kopfkino findet hier statt. Bei halbvertrocknetem Haferschleim, dem englischen Inbegriff für Knast schlechthin, weggesperrt sein in der Dunkelzelle oder an die große Eisenkugel gefesselt, das löst Gefühle aus, die mancher sucht und im ziemlich originalem Knast Großenhain offenbar findet. Aber es gibt nicht nur Kopfkino. Wer mag, kann sich kontrollieren oder Leibesvisitationen unterziehen lassen, der bekommt Strafen aufgebrummt, wird verhört oder darf sich beim Appell anschreien lassen. Wichtig ist, alles geschieht freiwillig und vorher sogar exakt vertraglich vereinbart. Die Woche kostet 600 Euro. Böse Überraschungen will Nicholas Osbourne hier nicht haben, weder jemanden, der gesundheitliche Probleme bekommt, noch sich nicht wohlfühlt. Denn der Großenhainer Knast ist für Nicholas Osbourne ein großes Spielhaus. Mehr nicht – aber auch nicht weniger. Nicholas Osbourne lebt in der ersten Etage und erfüllt sich wohl selbst den größten Traum damit. „I love it“, sagt er und grinst wieder übers ganze Gesicht. Ansonsten plagen den Mann wohl eher gewöhnliche Bauherrensorgen. Doch seine Fantasie erhebt sich schließlich auch über die. Was an dem Gebäude alles zu machen wäre – die Liste ist lang. Die Zellen im Keller und im ersten Geschoss sind in Ordnung, hier wurde geräumt und gebaut. Im Erdgeschoss steht noch eine kleine Glasvitrine. Drinnen liegen etwas angestaubt Schlagstöcke, Handschellen, alte Nachttöpfe aus einem anderen, realen Knastleben.

Die Insassen, die bis 1963 hier auf ihren Prozess im Amtsgericht nebenan warteten, hatten keinen Spaß. Bekannt ist, dass Schulklassen dem Richter lauschen mussten, vorzugsweise, wenn Republikflüchtlinge vorgeführt und abgeurteilt wurden. Gelebte Abschreckung. Dass die Delinquenten mit Samthandschuhen angefasst wurden, glaubt wohl keiner. An dieser Stelle wird auch Nicholas Osbourne ganz ernst. Er möchte das Gefängnis – wenn keine Gäste da sind – wieder für Schulklasse öffnen und die Geschichte des Hauses für die Großenhainer erhalten. Osbourne bricht auch in dieser Hinsicht Vermutungen. Er mag Shakespeare und Caspar David Friedrich, interessiert sich für Philosophie und Politik. Ein Ereignis bewegt ihn bis heute: der Kniefall von Willy Brandt in Warschau. Versöhnung zwischen den Völkern: Er glaube daran, dass das möglich ist.

Auch Schmidt und Genscher hat er später im Wahlkampf erlebt. Seine damalige Frau reiste viel nach Deutschland, später nach der Wende in den Osten. Seitdem ist auch er endgültig „Deutschlandfan“. Sein 29-jähriger Sohn hat sich dagegen entschieden, wieder in Israel zu leben. Osbournes Weg führte ihn dagegen auf die Kanalinseln Guernsey und Jersey, wo er sich um Radiosender beworben hat. Guernsey bekam er – Jersey nicht. Was ihn heute noch spürbar grämt. Auf dem Flughafen London Heathrow war er später in der Sicherheitskontrolle, bis ihn ein Freund aus Frankfurt am Main auf den Großenhainer Knast aufmerksam machte. Das war 2007. Gelangweilt hat sich Nicholas Osbourne nie. Der eigene Jetset hat ihn nie losgelassen.

In Großenhain möchte er Stück für Stück an seinem Gefängnis arbeiten. Bald kommt eine neue Küche, im zweiten Stockwerk wird herumgewerkelt. In das kleine Nebenhaus würde er selbst gern einziehen. Doch das wird dauern. Jetzt müssen erst mal neue Batterien in den grünen Gefängnisbus, den er in Göttingen aufgestöbert hat. Für stilechte Ausflüge. Und dann ist da die dritte Etage, in der Osbourne am liebsten sein „Knastradio“ etablieren würde. Wie`s geht, weiß er schließlich.

zur Startseite