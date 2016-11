Weggesperrt

Welche Gefahr geht von dem Virus für den Menschen aus?

„Nach allem, was bisher bekannt ist, können wir eine Ansteckungs- oder Erkrankungsgefahr für den Menschen komplett ausschließen“, sagt Plischke. Eier und Fleisch des betroffenen Geflügels könnten bedenkenlos verzehrt werden. Das Risiko werde ständig aktuell beurteilt, so Plischke. Die beliebten Martins- oder Weihnachtsgänse sind also nicht in Gefahr.