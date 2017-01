Weggefährten nehmen Abschied von Walter Lange Prominente aus Glashütte, der Region und der Uhrenbranche geben Walter Lange die letzte Ehre. Was sie mit ihm verband.

Gäste aus Politik und der Uhrenwelt gaben Walter Lange die letzte Ehre, hier v.l. Bundestagsabgeordneter Klaus Brähmig (CDU) sowie Tilo und Hans-Jürgen Mühle von Mühle-Uhren. © Egbert Kamprath

Walter Lange war auf vielen Ebenen aktiv. Er hat sich um sein Unternehmen gekümmert, ihm lag aber auch das Wohlergehen der Stadt Glashütte und der ganzen Region am Herzen. Überall hat er sich Achtung erworben. Das zeigte sich auch bei seiner Beerdigung. Die Chefs praktisch aller Glashütter Uhrenhersteller erwiesen ihm die letzte Ehre. Christine Hutter von Moritz Großmann trauerte ebenso wie Roland Schwertner und Uwe Ahrendt von Nomos, Daniel und Ronald Boldt von der Sächsischen Uhrentechnologie oder Frank Kittel vom Glashütter Uhrenbetrieb. Jeder hatte persönliche Erinnerungen an den Glashütter „Uhr-Vater“. „Er ging bei uns allen ein und aus und interessierte sich, wie es unseren Betrieben geht“, sagte Uwe Ahrendt. Ronald Boldt erinnerte sich noch daran, wie 1990 Walter Lange in die Geschäftsleitung vom heutigen Glashütter Uhrenbetrieb kam, die damals noch im Lange-Stammhaus saß. Boldt, der seinerzeit dort noch arbeitete, zeigte ihm dann das Haus, in dem Lange ja geboren und aufgewachsen war. „Er kannte es aus seiner Kindheit noch ganz genau“, erinnert sich Boldt.

Nicht nur die Glashütter Uhrenwelt hat eine Persönlichkeit verloren, auch die überregionale. So waren Juweliere und Fachhändler auch aus dem Ausland zur Trauerfeier gekommen. Kim-Eva Wempe und Hellmut Wempe sind aus Hamburg angereist. Sie waren erst Geschäftspartner von Lange und haben sich später mit einer eigenen Produktion in Glashütte niedergelassen. Peter Braun, der Chefredakteur der Fachzeitschrift „Armbanduhren“, ist aus Mannheim gekommen. „Ich habe Walter Lange seit Anfang der 1990er-Jahre gekannt und konnte seitdem die Entwicklung von Lange-Uhren mitverfolgen. Das war beeindruckend“, sagte Braun.

Die wichtige Rolle, die Lange für das Wiedererstarken der Uhrenstadt Glashütte nach 1990 spielte, würdigten auch viele Politiker, darunter Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois (CDU) und der Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig (CDU), Bürgermeister Markus Dreßler (CDU), sein Vorgänger Frank Reichel (CDU) mit seiner Frau Gisa und eine Reihe von Stadträten. Reichel erinnert sich immer noch gern an das vielseitige Interesse von Walter Lange an allem, was in Glashütte vor sich ging. „Das ging weit über die Uhren hinaus und reichte beispielsweise bis in Details der Feuerwehrtechnik. Da habe ich schon auch gestaunt“, erinnert er sich.

