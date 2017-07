Wegen Vergewaltigung angeklagt Ein 56-Jähriger steht in Bautzen vor Gericht. Er soll sich mehrfach an seiner ehemaligen Lebensgefährtin vergangen haben. Ihm droht eine mehrjährige Haftstrafe.

Wegen schwerer Vergewaltigung muss sich ein 56-jähriger Bautzener seit Mittwoch vor der Großen Strafkammer des Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft Gerald F. vor, an den Weihnachtsfeiertagen 2016 seine damalige Lebensgefährtin in einen wehrlosen und willenlosen Zustand versetz zu haben, um sich so an ihr vergehen zu können. Dazu soll er ihr das verschreibungspflichtige, schwere Beruhigungsmittel Tavor in den Kaffee getan haben. Vom Nachmittag des 25. bis zum Mittag des 26. Dezember soll er sie dann insgesamt siebenmal vergewaltigt haben. Dabei habe er in Kauf genommen, dass das Mittel in der verabreichten hohen Dosis auch hätte einen komatösen Zustand auslösen und die Frau hätte ersticken können. Die Staatsanwaltschaft wertet das als gefährliche Körperverletzung. Für den Prozess sind fünf Verhandlungstage geplant. Es werden vier medizinische Sachverständige und mehrere Zeugen gehört. Bei einer Verurteilung erwartet ihn eine mehrjährige Haftstrafe.(SZ/ju)

