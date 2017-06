Wegen Unfallflucht vor Gericht Ein 86 Jahre alter Mann aus Altenberg soll mit seinem Auto einen Unfall verschuldet haben und einfach weitergefahren sein.

© Frank Baldauf

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss sich seit Donnerstag ein 86-jähriger Altenberger vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der Senior am 10. Januar dieses Jahres, vom Autohaus Liliensiek kommend, beim Einbiegen auf die B 170 in Dippoldiswalde die Vorfahrt nicht beachtet haben und infolgedessen seitlich mit einem von rechts kommenden BMW zusammengestoßen sein. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 8 700 Euro. Ohne anzuhalten, soll der Senior anschließend die Unfallstelle verlassen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Zum Verhandlungsauftakt war der schwerhörige Mann ohne Rechtsbeistand erschienen. Da das Gericht aber bezweifelt, dass der Senior in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen, will es ihm einen Pflichtverteidiger zur Seite stellen. Ende des Monats wird dann erneut in dieser Sache verhandelt. (ypo)

