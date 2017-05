Wegen Übermüdung Verkehrsunfall verursacht

Polizei findet Fahrraddiebe Görlitz. Polizisten haben am Donnerstagvormittag drei Fahrraddiebe festnehmen können. Zuvor hatte ein Zeuge beobachtet, wie drei Männer versucht hatten, ein Fahrrad an der Steinstraße zu entwenden. Als das Trio den Zeugen bemerkte, flüchteten sie. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers konnte die Männer im Alter von 20, 25 und 26 Jahren im Stadtgebiet von Görlitz stellen. Die Beamten fanden bei den deutschen Tatverdächtigen einen Bolzenschneider sowie zwei Cliptütchen mit kristallinen Substanzen und stellten diese sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sz/on)

Diebe brechen in Postfiliale ein Neusalza-Spremberg. Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag unberechtigten Zugang zu einer Postfiliale an der Schützenstraße in Neusalza-Spremberg verschafft. Aus dem Büro entwendeten die Täter einen Tresor mit Briefmarken. Den Stehlschaden schätzte der Betreiber auf rund 2000 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (sz/on)

Einbrecher auf der Suche nach Pflastern Zittau. Am Donnerstagvormittag ist in Zittau einem Garteninhaber aufgefallen, dass über Nacht Unbekannte in seine Laube am Hartauer Dammweg eingedrungen waren. Die Täter hatten allerdings nur einen Verbandkasten gesucht und schließlich geöffnet. Es fehlte einiges Verbandmaterial, sonst jedoch nichts. Dennoch stellt das Geschehene eine Straftat dar, zu der nun die Kriminalpolizei weitere Ermittlungen führt. (sz/on)

Tschechische und deutsche Polizisten kontrollieren gemeinsam Löbau. Am Donnerstag haben in Löbau auf der B 178 am sogenannten Baustellenstumpf tschechische und deutsche Polizisten eine gemeinsame Kontrolle des Schwerverkehrs durchgeführt. Von den fünf kontrollierten Fahrzeugen waren alle zu beanstandet. Neben diversen leichteren Verstößen mussten insgesamt viermal erhebliche Geschwindigkeitsverstöße sowie ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz angezeigt werden. Die Bußgeldstelle des Landkreises wird sich mit den Fällen befassen. (sz/on)

Einkaufswagen für Kinder beschädigt Görlitz. Eine Polizeistreife hat am Donnerstag, gegen 22 Uhr, auf der Lutherstraße einen Einkaufswagen mit Plastikauto für Kinder entdeckt. In dem Plastikteilen des Wagens hatten Unbekannte die Buchstabenfolge „ACAB“ sowie an den beiden Seiten jeweils ein Hakenkreuz eingebrannt. Die Beamten stellten den Einkaufswagen sicher. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (sz/on)

Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht Görlitz. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach bisher unbekannten Tätern. Diese haben am Mittwoch, den 19. April 2017, zwischen 17 und 20 Uhr, in Görlitz einen silberfarbenen Kleinwagen der Marke Suzuki offenbar mit einem Holzbalken beschädigt. Das Auto parkte an der Rauschwalder Straße in Höhe der Hausnummer 58. Durch die Tat wurden sowohl die Frontscheibe als auch die A-Säule des Fahrzeuges stark beschädigt. Ersten Schätzungen zufolge geht der Geschädigte von einem wirtschaftlichen Totalschaden an seinem Fahrzeug aus. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Wer die Täter gesehen hat oder kennt, wird gebeten, sich an das Polizeirevier in Görlitz unter der Rufnummer 03581 6500 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (sz/on)