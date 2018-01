Wegen Sturm: Züge fahren langsamer Am Donnerstagnachmittag soll Tief „Friederike“ den Landkreis erreichen – die Länderbahn will Zugausfälle vermeiden.

Bautzen. Sturmtief „Friederike“ tobt am Donnerstagmittag in Nordrhein-Westfalen und zieht weiter ostwärts. Ab 16 Uhr bis in die Nacht zum Freitag muss auch im Landkreis Bautzen dann mit orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h aus westlicher Richtung gerechnet werden. Wo es regnet sowie in exponierten Lagen sind Orkanböen um 120 km/h möglich.

Aufgrund möglicher Beeinträchtigungen an der Infrastruktur durch umgestürzte Bäume fahren voraussichtlich ab 16 Uhr alle Züge des trilex mit verminderter Geschwindigkeit. Das teilt Länderbahn-Pressesprecher Jörg Puchmüller am frühen Nachmittag mit. Die Länderbahn betreibt in der Oberlausitz die Zugverbindungen Dresden – Görlitz und Dresden – Zittau. Dies wird zu Verspätungen auf allen Linien führen. Mit einer kompletten Einstellung des Betriebes ist bei weiterer Verschärfung der Lage zu rechnen. Reisende werden gebeten, auf nicht dringend notwendige Fahrten zu verzichten.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Gefahren besonders durch umstürzende Baume und umherwirbelnde Gegenstände. Der Aufenthalt im Freien sollte am besten vermieden werden. In den betroffenen Gebieten gilt: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Schließen Sie alle Fenster und Türen! Sichern Sie Gegenstände im Freien! Halten Sie insbesondere Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen!“ (szo/gsp)

