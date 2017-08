Wegen Panne einfach stehen gelassen? Erst kürzlich wurde ein herrenloses Fahrzeug in Autobahnnähe entsorgt. Jetzt gibt es einen neuen Fall.

Der wild abgestellte Ford ist bereits ein Wrack. © marko förster

Wieder einmal steht ein scheinbar herrenloses Fahrzeug in der Nähe einer Autobahnauffahrt. Diesmal handelt es sich um einen marineblauen Ford Cougar. Die Limousine steht auf einem wilden Parkplatz an der Abfahrt Bahretal der Autobahn A 17 zwischen der Autobahn und der Kreuzung Nentmannsdorf auf der Kreisstraße K 8732.

Das Umweltamt des Landratsamts weiß seit dem 14. August von diesem Fall. Der Leiterin des Amtes Birgit Hertzog zufolge habe die Polizei sie informiert. Wie lange das Fahrzeug dort steht, ist dem Umweltamt nicht bekannt. „Recherchen seitens des Referates Abfall, Boden, Altlasten ergaben, dass das Fahrzeug nicht infolge eines Polizeieinsatzes dort verblieben war“, so Birgit Hertzog. „Vielmehr hatte der Fahrer vermutlich technische Probleme mit seinem Fahrzeug, welches seitdem dort steht.“ Das Auto hat deutlich gelitten. Die Kennzeichen fehlen, die Motorhaube steht offen. Mehrere Scheiben sind eingeschlagen und die Seitentüren eingedellt. Ob sich Unbekannte am abgestellten Fahrzeug ausließen, ist unbekannt. Den letzten eingetragenen Halter des Fahrzeuges konnte die Polizei ermitteln und hat die Informationen an die Abfallbehörde weitergeleitet. Die sind bereits in Kontakt mit dem Halter, um ihn zu dieser Sache anzuhören. (SZ/kk)

