Wegen Kreiselbau: Löbauer Blumenladen gibt auf Den Valentinstag hat Thomas Berndt noch mitgenommen. Jetzt ist in der Inneren Bautzner Straße Schluss.

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Ladenlokal in Löbau ist bereits komplett ausgeräumt. Nur noch die aufgeklebte Schaufenster-Dekoration erinnert hier an ein Blumengeschäft. © Rafael Sampredo Das Ladenlokal in Löbau ist bereits komplett ausgeräumt. Nur noch die aufgeklebte Schaufenster-Dekoration erinnert hier an ein Blumengeschäft.

Florist Thomas Berndt mit seinen Mitarbeiterinnen Antje Hamann (links) und Manja Komfort im Herrnhuter Einkaufsbahnhof. In der Inneren Bautzner Straße in Löbau ist für ihn der Zug abgefahren. Er sieht an dem Standort keine Perspektive für sein Unternehmen.

Löbau. Den Valentinstag hat Thomas Berndt noch mitgenommen. Der 14. Februar gilt ja traditionell als Tag der Verliebten, an dem Mann seiner Liebsten etwas Blühendes mitbringt. Großkampftag für alle Floristen. Doch dann folgte auch gleich die Kapitulation – jedenfalls in Löbau.

Seit wenigen Tagen ist der Blumenladen Berndt in der Inneren Bautzner Straße zwischen Neumarkt und Altmarkt geschlossen. Das Ladenlokal ist bereits komplett ausgeräumt. „Werte Kunden, ab dem 17. Februar bleibt unser Geschäft geschlossen. Wir danken für Ihre Treue“ steht auf einem Zettel an der Tür und im Schaufenster geschrieben. Bereits ausgestellte Blumen-Gutscheine würden weiter in den beiden anderen Filialen in Herrnhut und Oderwitz entgegengenommen. Am Standort Löbau aber musste Florist Thomas Berndt erkennen, dass sein Geschäft nicht mehr florierte.

Der Unternehmer sieht sich als Opfer der Bauarbeiten des Kreisverkehrs am Neumarkt. „Die Baustelle ist der Hauptgrund, warum ich mein Geschäft hier geschlossen habe“, sagt Thomas Berndt der SZ. Sein Blumenladen habe an diesem Standort hauptsächlich von Laufkundschaft gelebt. Bis zur Einzäunung des Parkplatzes am Neumarkt wegen der Baustelle war die Innere Bautzner Straße ein viel genutzter Durchgang zum Altmarkt. Nun aber müssen Passanten einen langen Weg um den Zaun herumlaufen, um in die Straße zu gelangen. Die meisten Passanten laufen deshalb gleich durch die Badergasse in die Innenstadt.

Selbst Kunden, die gewöhnlich mit dem Auto bei ihm vorfuhren, hätten den Laden zuletzt wegen der Baustelle gemieden. „Parken vor dem Laden war immer schon problematisch“, sagt Thomas Berndt. Aber früher konnten die Kunden einfach zur Inneren Bautzner Straße hinaus auf den Neumarkt fahren. Diese Durchfahrt ist nun blockiert. Wer mit dem Auto vor den Laden fahren wollte, musste daher entweder rückwärts in die Straße hineinmanövrieren oder hinaus. Das aber sei den Kunden in der engen Straße zu umständlich. „Einen kleinen Blumenstrauß zum Auto an den Neumarkt zu tragen, ist noch kein Problem“, sagt Thomas Berndt. Schon größere Gebinde aber wollten Kunden direkt vor der Ladentüre sicher verstauen.

Dazu verursachte die Kundenflaute für Thomas Berndt einen teuren Personal-Engpass. „Meine beiden anderen Läden in Oderwitz und Herrnhut laufen hervorragend“, sagt der Blumenhändler. Im aufwendig sanierten Herrnhuter Einkaufsbahnhof hat er erst im vergangenen September einen modernen Blumenladen eingerichtet und sich dort erheblich vergrößert. „Ich brauche in meinen anderen Filialen dringend Kräfte“, sagt er, um den Kundenandrang zu bewältigen und dem eigenen Service-Anspruch gerecht zu werden. Der Fachkräftemangel ist aber auch im Blumengeschäft angekommen. „Auf dem freien Markt sind kaum ausgebildete Floristinnen zu bekommen“, sagt Thomas Berndt. Es sei daher unternehmerisch unsinnig, die zwei qualifizierten und dementsprechend bezahlten Arbeitskräfte in Löbau in einem oft leeren Laden zu beschäftigen.

Das Kapitel Löbau ist für Thomas Berndt abgeschlossen. „Wir haben von Kunden bei uns im Laden gehört, dass Löbau derzeit von vielen gemieden wird“, sagt er. Grund seien die Baustellen und die damit verbundene komplizierte Verkehrsführung mit langen Wartezeiten vor den Baustellenampeln. Er wollte auch nicht bis zum Spätsommer abwarten, wenn der Kreisverkehr am Neumarkt freigegeben und die Passage durch die Innere Bautzner Straße wieder ungehindert ist. „Mittlerweile haben sich in Löbau viele Geschäfte an der Bahnhofstraße konzentriert“, sagt Thomas Berndt. Auch Blumengeschäfte gebe es in der unmittelbaren Umgebung von Löbaus Haupteinkaufsstraße bereits einige. Ein Umzug innerhalb Löbaus war für ihn daher keine Option. Seine Läden in Oderwitz und Herrnhut genießen offenbar einen guten Ruf: „Einige Kunden waren seit der Schließung in Löbau schon dort.“

