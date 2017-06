Wegen Körperverletzung ins Gefängnis Die Polizei hat am Zittauer Bahnhof einen Mann kontrolliert. Er wurde in die JVA Görlitz eingeliefert.

Symbolbild © dpa

Zittau / Görlitz. Am Bahnhof Zittau ist am Montag ein Rumäne von Beamten der Bundespolizeiinspektion Ebersbach kontrolliert worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde.

Die Staatsanwaltschaft München II hatte den 24-Jährigen zur Festnahme ausgeschrieben. Das teilt die Bundespolizei mit. Wegen des Tatvorwurfs der gefährlichen Körperverletzung war er zu 10 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Da er bis dato unbekannten Aufenthalts war, konnte die Strafe nicht vollstreckt werden. Nun wurde der junge Mann verhaftet und in die JVA Görlitz eingeliefert. (szo)

