Wegen Gleisbauarbeiten: Wenig Züge, viele Busse In den kommenden Tagen müssen sich Bahnreisende in der Oberlausitz weiter auf mehrfaches Umsteigen zwischen Zügen und Bussen einstellen. Grund sind Bauarbeiten am Gleisnetz.

Symbolbild. © Claudia Hübschmann / SZ

Auf der Strecke Dresden-Görlitz ändern sich wegen der Bauarbeiten zahlreiche Fahrzeiten. Zwischen Bautzen und Löbau besteht noch bis in die Nacht zum Sonnabend Schienenersatzverkehr mit Bussen. Am Wochenende fahren die Züge zwischen Dresden und Görlitz durch, aber teils zu veränderten Fahrzeiten. Am Montag und Dienstag fahren zwischen Bautzen und Löbau dann wieder Busse statt Züge. Das heißt, Züge pendeln zwischen Dresden und Bautzen sowie zwischen Löbau und Görlitz.

In den Nachtstunden vom 17. bis 21. Oktober baut die Bahn auch zwischen Bischofswerda und Wilthen. Davon betroffen ist die Strecke Dresden-Zittau. Das heißt, zwischen Bischofswerda und Wilthen fahren in diesen Nächten Busse statt Züge. Züge pendeln zwischen Dresden und Bischofswerda sowie zwischen Wilthen und Zittau.

In der Nacht vom 29. zum 30. Oktober fahren dann auch zwischen Görlitz und Hagenwerder Busse statt Züge. Grund sind Bauarbeiten an der Strecke zwischen Görlitz und Zittau.

Wegen der Umsteigezeiten zwischen Zügen und Bussen und der längeren Fahrzeit der Busse geraten in den betroffenen Zeiten die Fahrpläne aus den Fugen. Reisende sollten sich rechtzeitig kundig machen – bei den Verkehrsunternehmen Länderbahn (Dresden-Görlitz und Dresden-Zittau) oder Odeg (Görlitz-Bischofswerda und Görlitz-Zittau) oder beim Servicetelefon des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (0800 98664636). (SZ/tbe)

