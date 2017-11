Wegen Drogenhandel vor Gericht Ein 33-Jähriger soll viele Tausend Euro mit dem Verkauf von Haschisch und Crystal verdient haben. Fürs Gericht ist er kein Unbekannter.

Diesen Dienstag beginnt im Gericht in der Bautzener Lessingstraße der Prozess gegen einen Drogendealer. © Uwe Soeder

Weil er im großen Stil mit Crystal und Haschisch gehandelt haben soll, muss sich ab heute ein 33-Jähriger vor dem Landgericht in Bautzen verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen Oktober 2015 und Februar 2016 zunächst in Pirna, später in Ohorn größere Mengen Haschisch verkauft zu haben – mit einem satten Gewinn von 25 000 Euro. Zugleich hätte er mit dem Verkauf von Crystal weitere fast 9 800 Euro eingestrichen. Die synthetische Droge soll eine Komplizin zuvor aus Tschechien herbeigeschafft haben.

Den Angaben aus dem Landgericht zufolge habe der 33-Jährige die Vorwürfe bereits weitgehend gestanden. Der Mann ist mehrfach vorbestraft und habe auch wegen Drogenhandel schon längere Haftstrafen kassiert, die er inzwischen teilweise verbüßt habe, heißt es. (SZ/sko)

Gerichtsprozess, Landgericht Görlitz, Außenkammer Bautzen, Lessingstraße 7, Di., 14. Nov., 9 Uhr, Saal 222

