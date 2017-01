Wegen Drogen gefoltert Ein 26-Jähriger soll drei Menschen mit einem Lötkolben und einer Axt gequält haben. Dabei war er nicht allein.

Am Chemnitz er Landgericht wurde einem Döbelner der Prozess gemacht. Ihm wird unter anderem räuberische Erpressung vorgeworfen. Der Angeklagte soll 2015 und 2016 mehrere Personen schwer körperlich misshandelt und gefoltert haben, um Geld und Drogen zu erpressen. © Harry Härtel

Wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung, Körperverletzung, Entführung, Nötigung und Freiheitsberaubung musste sich am Montag ein junger Mann aus Döbeln, nennen wir ihn Marius*, vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Er soll sechs Taten begangen und dabei drei verschiedene Opfer gewürgt, geschlagen, getreten, gefesselt und auf andere Art und Weise gequält haben. Marius ist 26 Jahre alt und sitzt seit Mai 2016 in der Justizvollzugsanstalt Zeithain bei Riesa in Untersuchungshaft. Die Opfer sind der 20-jährige Dennis*, der 25-jährige Gregor* sowie Lukas*. Den Prozess führten der Vorsitzende Richter Sander, Staatsanwalt Reichel sowie Verteidiger Kuhne. Außer zwei der Geschädigten sind acht Zeugen geladen, die teilweise an den Taten beteiligt gewesen sein sollen.

Fall 1: Wegen 20 Euro gefesselt und misshandelt

Marius soll das Opfer Dennis in seine Wohnung gebracht und dort festgehalten haben, sagte der Staatsanwalt. Der mutmaßliche Täter soll ihn aufgefordert haben, seine Tasche zu leeren – Dennis legte Handy und Geldbörse auf den Tisch. Marius nahm 20 Euro an sich. Er habe das Opfer eingeschüchtert und misshandelt: Mit dem Stiel einer Axt, Taschenmesser, Bambusstock, Fahrradschloss, Panzertape, Lötkolben, Fleischklopfer, Kabelbinder und einem Elektroschocker. Der Angeklagte gab das teilweise zu. Er habe das Opfer mit dem Lötkolben an der Hand verbrannt, außerdem habe er ihn ein- bis zweimal in den Bauchraum geschlagen. Der Mund sei nicht verklebt gewesen, weder Axt noch Messer seien seinerseits zum Einsatz gekommen. „Ich habe ihn gar nicht geschlagen“, sagte er. Das mit dem Elektroschocker sei eine der Zeuginnen gewesen. Mit dem fingerdicken, etwa 50 Zentimeter langen Bambusstock habe eine weitere Zeugin zugeschlagen. Das Opfer habe der ersten Zeugin angeblich Crystal gestohlen. Marius habe Crystal konsumiert – insgesamt etwa zwei Gramm täglich – und sei bereits drei Tage wach gewesen. Warum er den Lötkolben genommen und Dennis verletzt hat, wisse er nicht mehr. „Ich kann nur sagen, dass es mir leidtut“, sagte er. Das Opfer sagte aus, dass es von Marius geschlagen worden sei. Zunächst seien sie allein gewesen, später seien die beiden Frauen und ein Mann hinzugekommen, dann hätten die Quälereien begonnen. Dennis zeigte bei der Vernehmung Erinnerungslücken. Erst als Richter Sander ihm noch einmal seine Zeugenaussage vorlas, meint er sich zu erinnern und bestätigte zum Großteil diese Angaben, auf der diese Anklageschrift basiert.

Fall 2: Gefesselt und mit Elektroschocker drangsaliert

Der Staatsanwalt schilderte: Tatort soll die Wohnung einer Drogendealerin gewesen sein. Dennis soll zur Herausgabe seines Handys sowie einen Tablets aufgefordert worden sein. Er sei mehrfach mit Quarzhandschuhen ins Gesicht, auf die Hand und den Körper geschlagen worden. Dabei sei er an einen Stuhl gefesselt gewesen. Michelle habe Dennis außerdem mit einem Elektroschocker am Rücken drangsaliert.

Der Angeklagte sagte, er habe mit der Sache nichts zu tun gehabt. Der Geschädigte erklärte, dass er an den Füßen mit Kabelbinder an einen Stuhl gefesselt gewesen sei, an den Händen mit Panzertape. Er sei mehrfach ins Gesicht geschlagen worden, weitere Misshandlungen habe es nicht gegeben.

Fall 3: Opfer lebensbedrohlich verletzt

Am 3. Januar 2016 soll der Angeklagte dem Opfer gedroht haben, ihn umzubringen. Er habe es gefesselt, am Hals gewürgt sowie Tritte in den Rücken, den Brustkorb und den Bauch verpasst. Dabei habe das Opfer Verletzungen erlitten, die lebensbedrohlich waren, so Staatsanwalt Reichel. Marius gab zu, das Opfer mit Kabelbinder gefesselt zu haben. Zudem räumte er ein, Dennis drei Schläge verpasst zu haben.

Fall 4: Die Herausgabe von Crystal gefordert

Laut Anklageschrift soll Marius Gregor getroffen, in eine Wohnung gelockt und das Opfer mit Kabelbinder an einen Stuhl gefesselt haben. Mit einem Akkuschrauber soll er Gregor ein Loch in den Handrücken gebohrt haben. Zudem habe er das Opfer zwei- bis dreimal in die Rippen geschlagen. Dabei soll er die Herausgabe der Droge Crystal gefordert haben. Der Angeklagte gab zu, dass er den Akkuschrauber in der Hand hatte, allerdings habe er das Opfer nur damit bedroht. Das Opfer habe geschrien. Bei der Verhandlung am Montag war Lukas nicht anwesend.

Fall 5: Mit heißem Eisen und Fleischklopfer gefoltert

In der ersten Hälfte des November 2015 soll Marius einen weiteren Geschädigten ohne Grund mit einem Fleischklopfer geschlagen haben. Zudem habe er ihm einen heißen Lötkolben auf den Handrücken gedrückt, erklärte der Staatsanwalt. Den Vorwurf mit dem Lötkolben räumte Marius ein. Das Opfer schilderte den Vorfall mit dem Lötkolben übereinstimmend. An den Einsatz eines Fleischklopfers könne er sich nicht erinnern, so Gregor.

Fall 6: Mit Faustschlägen drei Rippen gebrochen

Der mutmaßliche Täter soll dem Opfer mit Quarzhandschuhen gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen haben. Dabei habe dieses Hämatome am Kopf erlitten, zudem seien die achte, neunte und zehnte Rippe gebrochen gewesen. „Das ist zutreffend“, sagte Marius. Der Geschädigte erläuterte, dass Marius ihm Schläge mit der Faust verpasst habe. „Ob er dabei Handschuhe trug, daran kann ich mich nicht mehr erinnern“, sagte Gregor.

Zeugen: Erinnerungslücken, schweigen, Androhung von Beugehaft

Die erste Zeugin sitzt derzeit in der JVA Chemnitz ein. Sie machte von ihrem umfangreichen Aussageverweigerungsrecht Gebrauch, weil sie sich sonst selbst belasten würden. Gegen sie läuft ein Verfahren aufgrund der im laufenden Fall gemachten Vorwürfe. Dasselbe gilt für den beteiligten Mann, der derzeit in der JVA Zeithain einsitzt. Die zweite mutmaßliche Tatbeteiligte verstrickte sich in widersprüchliche Angaben. Eine dritte Zeugin wollte keine Aussage machen, weil sie sich dazu „körperlich nicht in der Lage fühlt“. Sie müsse jedoch aussagen, erklärte der Richter. Sollte sie das nicht tun, könnten ihr bis zu sechs Monate Beugehaft drohen. Das Gericht einigte sich darauf, Lara einen Rechtsbeistand zu besorgen, mit dem sie sich beraten kann. Sie soll zur Fortsetzungsverhandlung am Mittwoch aussagen. Ein weiterer Zeuge erschien nicht.

*Namen von der Redaktion geändert

