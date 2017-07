Wegen Brückenbau wird Straße nach Hermsdorf gesperrt In den Döbelner Ortsteil geht es dann über den Umweg durch Oberranschütz. Und das bis Ende des Jahres.

Die Brücke über den Bielbach ist wegen ihres schlechten Zustands für Fahrzeuge über 16 Tonnen gesperrt. Die Fahrbahn wird durch zusätzliche Stahlschutzwände eingeengt. © André Braun

Drei Straßen führen nach Hermsdorf. Die wichtigste Verbindung für die Bewohner des Ortsteils wird aber bald gekappt. In Kürze beginnen die Arbeiten an der Brücke über den Bielbach. Die Hermsdorfer Straße ist dann bis voraussichtlich Ende des Jahres komplett gesperrt.

Zumindest für die Umleitung über Oberranschütz ergibt sich für die Autofahrer eine Verbesserung: Die neue Straße vom Gewerbegebiet nach Oberranschütz ist bald fertig. Bis Mitte Juli sollen die Restarbeiten erledigt sein, sodass in der Woche vom 17. bis 21. Juli die Abnahme und anschließende Verkehrsfreigabe erfolgen kann, so Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr.

Die Arbeiten an der Brücke werden voraussichtlich Mitte dieses Monats beginnen, sagte Stadtsprecher Thomas Mettcher. „Die Vorbereitungen laufen noch. Da sind noch einige Absprachen wegen Versorgungsleitungen nötig, die in der Brücke liegen“, so Mettcher. Geklärt werden soll auch, wie der Behelfsübergang für Fußgänger und Radfahrer über den Bielbach aussehen wird. Für sie soll es eine Möglichkeit geben, die Baustelle zu passieren.

Die Brücke war durch Ausspülungen und Treibgut beschädigt worden, als nach starken Niederschlägen im Jahr 2013 der Bielbach zum reißenden Gewässer wurde. Der Übergang ist derzeit auf eine Last von 16 Tonnen begrenzt. Später können auch wieder schwerere Fahrzeuge nach Hermsdorf fahren. Die neue Brücke wird mit sechs Metern auch breiter als die alte. Für die Fahrbahn sind 4,50 Meter vorgesehen.

Damit mehr Wasser unter dem Bauwerk hindurchpasst, wird der Querschnitt von knapp drei auf 3,5 Quadratmeter vergrößert. Den Zuschlag hat der Stadtrat jetzt dem Wermsdorfer Unternehmen W. Böttcher IHT erteilt. Er wird die Brücke für rund 245 000 Euro bauen. Die Stadt erhält für das Vorhaben Mittel aus dem Fonds zur Hochwasserschadensbeseitigung.

Die gleiche Firma hat auch den Zuschlag für die Sanierung der Brücke an der Mühle in Wöllsdorf bekommen. Die alte Gewölbebrücke über den Mühlgraben war beim Hochwasser 2013 ebenfalls überspült und beschädigt worden. Die Fugen des Brückengewölbes sind großflächig ausgewaschen. Die Fachleute stellten Schäden am Putz und am Mauerverbund der Brüstung fest.

Zudem ist die Fahrbahn abgesackt. Der alte Brückenkörper bleibt erhalten, wird aber durch eine Schale aus Beton tragfähig gemacht. Auch schwere Fahrzeuge sollen die Brücke im Bedarfsfall passieren können. Wobei das die absolute Ausnahme darstellen dürfte. Vor allem wird der Durchgang von Fußgängern genutzt, die zwischen Töpeln und Wöllsdorf die Hängebrücke über die Zschopau passieren. Während der Bauzeit gibt es für sie eine „Umleitung“ unterhalb der Wöllsdorfer Mühle.

