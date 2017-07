Wegen Baustellen vom Zug in Busse steigen Von den Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn ist unter anderem die Linie RB 45 zwischen Chemnitz-Riesa-Elsterwerda betroffen.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es vom 6. bis 11. Juli zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Davon betroffen ist unter anderem die Linie RB 45 zwischen Chemnitz-Riesa-Elsterwerda, und zwar am 11. Juli. Bei ausgewählten Abfahrten von Chemnitz und Elsterwerda muss zwischen Gröditz (Riesa) und Elsterwerda Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushaltestellen befinden sich unmittelbar an den bekannten Zughaltepunkten. Wegen des Ersatzverkehrs müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten im betroffenen Streckenabschnitt an den Haltepunkten angepasst werden. Weitere Informationen dazu unter: www.mitteldeutsche-regiobahn.de.

