Wegebau nach Meinitz verteuert sich Durch die Nähe zum Bach hat die Straße zwischen Leisnig und dem Ortsteil arg gelitten. Bis Jahresende soll sie in Schuss sein.

Sie ist eng, teilweise matschig und in schlechtem Zustand: die Straße über den Hasenberg nach Meinitz. Bis Ende des Jahres wird sie befestigt. © Dietmar Thomas

Noch ein paar Wochen müssen sich die Nutzer der Straße zwischen dem Hasenberg in Leisnig und der ehemaligen Niedermühle im Ortsteil Meinitz gedulden und mit dem schlechten Zustand der Verbindung vorliebnehmen. Im Moment sind die Auftragsbücher vieler Baufirmen voll, und auch die beauftragte Andrä Straßen- und Wegbau GmbH aus Leisnig hat erst Ende des Jahres Zeit, sich der Misere anzunehmen. Für reichlich 130 000 Euro werden die einheimischen Handwerker diese Straße in Ordnung bringen.

Zu beseitigen sind in erster Linie Schäden, die bei den Starkniederschlägen 2013 entstanden sind. „Besonders dort, wo der Schanzenbach nahe an die Straße herankommt, ist diese sehr durchtränkt“, erklärte Bauamtsleiter Thomas Schröder den Stadträten bei der Auftragsvergabe. Nicht zuletzt deshalb sei vorgesehen, beim Ausbau ländliches Wegebaupflaster einzusetzen. Das sei beim Einbau auch weniger von der Witterung abhängig, als das bei Asphalt der Fall ist.

Die Hochwasserschäden an dieser Straße hatte die Kommune nach der Flut 2013 angemeldet, Zusagen über eine Finanzierung aus dem entsprechenden Fonds liegen vor. Allerdings sind aufgrund der enormen Nachfrage im Baugewerbe auch Mehrkosten entstanden. Das heißt, alle drei Firmen, die sich an der Ausschreibung beteiligt hatten, lagen mit ihren Angeboten über der Kostenschätzung. Thomas Schröder sprach von zusätzlichen Kosten in Höhe von 30 000 Euro. Einen Antrag auf Übernahme auch dieser Summe hat die Kommune beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt.

Wenn die Straße zwischen dem Leisniger Hasenberg und Meinitz in Ordnung gebracht ist, dann hat die Kommune mehr als 80 von rund 100 Bauprojekten abgehakt, die im Zusammenhang mit dem Hochwasser 2013 stehen. Gegenwärtig läuft die Sanierung der Straße im Ortsteil Brösen. Die in Queckhain wird erst im Frühjahr in Angriff genommen, um keine Winterbaustelle aufzumachen. Am Ortsausgang in Richtung Wallbach sind die Reparaturen bereits erledigt. Im nächsten Jahr sollten dann sämtliche Schäden beseitigt sein. Insgesamt hatte die Stadt Leisnig für das Gemeindegebiet Schäden in einem Umfang von 14 Millionen Euro angemeldet.

