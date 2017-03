Wege im Graupaer Wald unpassierbar Einige Querverbindungen sind nach dem Holzeinschlag kaum noch zu begehen. Das sorgt für Unmut bei Spaziergängern.

Abgeschnittene Zweige versperren Spaziergängern einige Wege im Graupaer Wald. © Kristin Richter

Ein Vorfrühlingsspaziergang durch den Graupaer Wald ist derzeit mit Unannehmlichkeiten verbunden. „Das sieht doch hier einfach nur furchtbar aus“, schimpft Silvia Furkert aus Graupa. Sie zeigt auf abgeschnittene Äste und kleinere Stämme sowie Zweige, die auf einigen Wegen in dem Wäldchen nördlich der Lohengrinstraße liegen. „Hier kann man nicht mehr durchlaufen. Die Wege sind versperrt“, ärgert sich die Rentnerin, die gleich hinter dem Waldstück in der Siedlung wohnt.

Ihre Kritik richtet sich an den Staatsbetrieb Sachsenforst, der im Dezember in Graupa Bäume fällen ließ. „Es ist ja verständlich, dass Arbeiten im Wald zur Pflege notwendig sind, aber dann muss man die Fläche auch wieder in einem ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen“, sagt Silvia Furkert. Zwar hätten die Forstmitarbeiter die Hauptwege vom Verschnitt freigeräumt, mehrere Querverbindungen und kleinere Pfade jedoch nicht.

Das bedauert die Anwohnerin: „Schließlich wird der Wald von vielen Spaziergängern genutzt. Auch Touristen vom Schloss kommen manchmal hier durch.“ Im derzeitigen Zustand sei das Areal jedoch kein gutes Aushängeschild für den Ort. „Ich habe mit mehreren Nachbarn gesprochen, die das ähnlich wie ich sehen“, erklärt Silvia Furkert und würde weitere Aufräumarbeiten stark begrüßen. Die sollen auch stattfinden, verspricht Uwe Borrmeister, Leiter des Fortbezirks Neustadt, der auch für die Waldflächen in Graupa verantwortlich ist. Generell prüfe der zuständige Förster nach dem Holzeinschlag die Situation vor Ort. „In der Region Graupa haben wir die Besonderheit, dass es dort viele Kiefern und Laubhölzer gibt. Deren Kronen sind für die Holzindustrie nicht nutzbar“, informiert Borrmeister.

Die recht großen Mengen an Holzverschnitt bleiben zunächst im Wald liegen und werden nach einer gewissen Zeit von sogenannten Selbstwerbern abgeholt und als Brennholz verwertet. „In diesem Zuge werden auch die Querwege von den Kronen und Ästen beräumt und somit wieder freigelegt“, sagt Borrmeister. Er geht davon aus, dass die Sammelaktion bis Ende Mai abgeschlossen ist.

In dem Zusammenhang weist der Fachmann auch darauf hin, dass kleinere abgeschnittene Baumkronen und Reisig aus guten Gründen im Wald liegen bleiben. Verschnitt und Äste bieten eine gute Deckung für Tiere. Überdies werde das Reisig im Laufe der Zeit zu Humus, der wertvolle Nährstoffe für den Boden liefert.

