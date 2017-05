Wege aus dem Stau Pirnaer Stadträte fordern, das derzeitige Verkehrschaos zu entwirren. Sie befürchten andernfalls heftige Folgen für Stadt und Wirtschaft.

Dauerstau in Pirna. © Kristin Richter

Abgeordnete der Fraktionen SPD/Grüne, „Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler“ (INIS-FW) und der Linksfraktion haben jetzt eine Sondersitzung des Stadtrates zum Thema „Baugeschehen und Verkehrschaos in und um Pirna“ beantragt. Die Debatte, so fordern die Antragsteller, sollte möglichst rasch stattfinden, um die Verkehrssituation zu entspannen. Laut den Stadträten weite sich das Verkehrschaos rund um Pirna aus. Korrekturen an Ampeln und Verkehrswegen hätten die Lage bislang nicht signifikant verbessert. Hinzu käme, dass sich vermehrt Händler und Gewerbetreibende über ausbleibende Gäste und Kunden beklagen. Die Antragsteller befürchten nun ihrerseits, dass die in vielen Jahren aufgebauten Strukturen in der Pirnaer Innenstadt an den durch das Verkehrschaos hervorgerufenen wirtschaftlichen Problemen zu zerbrechen droht. Die auf eine schnelle Lösung drängenden Stadträte stellen dabei nicht infrage, dass die Bauarbeiten in Pirna notwendig sind. Allerdings bestehen aus ihrer Sicht erhebliche Zweifel daran, dass die mit den Vorhaben einhergehende Verkehrsplanung optimal gelöst wurde.

Auf der geforderten Sondersitzung soll unter anderem darüber diskutiert werden, wie weit die einzelnen Baustellen inzwischen fortgeschritten sind, wie sich der weitere Verlauf auf die Verkehrssituation auswirkt, wann welche Straßen wieder befahrbar sein werden, welche Bauprojekte unter Umständen noch dazukommen, welche Entlastungsmöglichkeiten sowohl für den Durchgangsverkehr als auch für die Erreichbarkeit der Stadt in Betracht kommen und umgesetzt werden können. Ziel sei, die derzeit angespannte Lage nicht weiter eskalieren zu lassen.

