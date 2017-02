Weg zur Kamelie steht bei Besuchern in der Kritik Auf fast schon zugeackerten Pfaden geht es im Moment ins Gewächshaus ins Wolfstal. Das muss sich ändern, fordert Heimatfreund Reinhard Senf.

Prachtvolle Kamelie © André Braun

Nach einem ruhigen Saisonstart hatten die Roßweiner Heimatfreunde an den beiden folgenden Wochenenden mit der Gästebetreuung gut zu tun. „Die Eröffnung ist immer verhalten“, sagte Heimatfreund Reinhard Senf in dieser Woche in der Zukunftswerkstatt. Dass es an den folgenden Wochenenden besser lief, schreibt er auch einem Kurzbeitrag im Fernsehen zu. Nach dem seien einige Besucher gekommen und hätten erzählt, dass sie erst jetzt von den Roßweiner Kamelien erfahren haben.

Über den Zuspruch freuen sich die Heimatfreunde. Allerdings sorgen sie sich auch um Gäste, die den Fußweg zwischen Badparkplatz und Kamelienhaus nutzen. „Der ist gerade jetzt im Winter in sehr schlechtem Zustand“, so Reinhard Senf. Er habe außerdem den Eindruck, dass der Landwirt, der das Feld bewirtschaftet, immer näher an den Weg heranackert und dieser so immer schwieriger zu nutzen ist. „Wenn es das Wetter zulässt, sollte sich die Kommune den Weg einmal anschauen und mit dem Pächter sprechen“, bat der Roßweiner Senf auch namens seiner Heimatfreunde.

Noch bis 26. März können Naturfreunde an jedem Wochenendtag von 11 bis 16 Uhr das Kamelienhaus ansteuern. Die besten, weil befestigten Parkmöglichkeiten gibt es am Freibad. Allerdings sollten die Besucher dann bei der Benutzung des Weges am Feldrand entlang aufpassen. Alternativ gibt es einen befestigten Weg von der Straße Gleisberg-Roßwein aus. Allerdings sind die Parkmöglichkeiten vor der Eisenbahnbrücke sehr eingeschränkt. Zum Kamelienhaus hochfahren dürfen nur Behinderte. Zwei bis drei Parkplätze stehen für sie dort zur Verfügung.

