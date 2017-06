Weg zum Sportplatz wird endlich saniert Ein Teil des Weges wird asphaltiert. Der Rest bekommt verschiedenes Pflaster. Auch ein Schlagbaum wird gesetzt.

Seit Immo Barkawitz (parteilos) das Amt als Bürgermeister übernommen hat – und das war im Jahr 2008 – soll der Weg zum Sportplatz in Ordnung gebracht werden. Immer wieder gab es neue Hindernisse zu überwinden, um den Ausbau voranzutreiben.

Nun soll es endlich losgehen. Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Zschaitz-Ottewig hat grünes Licht gegeben. „Der Ausbau des Weges soll zeitnah beginnen“, sagte Barkawitz. Die Ausschreibung habe der neue Vorsitzende der TG Jörg Sonntag bereits vorbereitet. Nun fehle nur noch die Zustimmung der Gemeinderäte für die außerplanmäßige Ausgabe. Die Kommune trägt einen Anteil der Gesamtkosten in Höhe von 72 600 Euro in Höhe von 20 Prozent. Es müssen also 14 500 Euro aus der Gemeindekasse beigesteuert werden. Dem stimmten die Räte zu.

Den Mehraufwand für den ersten Teil des Wegebaus übernimmt der Abwasserzweckverband „Döbeln-Jahnatal“, weil die Zufahrt zur Kläranlage asphaltiert werden muss. Danach erfolgt ein Ausbau mit Pflaster und Rasengitter. Gemeinderat Lutz Hofmann erklärte als Fachmann, dass es sich um sogenannte Verbundteile für den ländlichen Wegebau handelt. Das Bankett soll so ausgebildet werden, dass Platz zum Ausweichen vorhanden ist. Außerdem lässt die Gemeinde einen Schlagbaum nach der Einfahrt zur Kläranlage aufbauen. Dieser ist bei Fußballspielen, anderen sportlichen Ereignissen oder Festen geschlossen. „Dadurch soll das wilde Parken in diesem Bereich verhindert und die schnelle Zufahrt für Rettungskräfte gesichert werden“, erklärte der Bürgermeister.

Schon seit Jahren plant die Teilnehmergemeinschaft Zschaitz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde die Sanierung des Weges zum Sportplatz. Zunächst stellte sich heraus, dass die Flächen, auf denen sich der Weg befindet, nicht der Gemeinde gehören. Deshalb wurde mit den Eigentümern gesprochen und die notwendigen Grundstücke gekauft. Anfang 2012 war man optimistisch, dass alles passt. Die TG hatte mit den Planungen begonnen. Diese waren möglich, weil das Baugrundgutachten vorlag. Das ist für die Baugenehmigung notwendig, weil der Weg in einem Gebiet liegt, in dem der Grundwasserspiegel sehr hoch ist und in einem Natur- und Landschaftsschutzgebiet liegt. „Wir sind optimistisch, dass wir nun bauen können“, so Jörg Sonntag von der TG im Jahr 2012.

