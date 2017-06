Weg zum Amselfall wieder begehbar

Die Mauer am Wanderweg zum Amselgrund ist wieder in Ordnung. Der Grundstückseigentümer hat sie umfangreich sanieren lassen. Damit ist auch der Weg wieder begehbar, informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Damit können Wanderer von Rathewalde aus nun wieder auf direktem Weg in Richtung Amselfall wandern und müssen nicht mehr die Umleitung nehmen. Bei Grünschnittarbeiten an der Mauer war im November 2015 festgestellt worden, dass einige Steine locker sind und die Mauer auch schon einige Löcher hat. Der gesamte Bereich am Wanderweg musste abgesperrt werden, da mit abstürzenden Steinen gerechnet wurde. Die Trasse ist bei Wanderern in Richtung Kurort Rathen ziemlich beliebt. (SZ)

