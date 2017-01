Weg vom Feierabendhandball Michael Schneider hat die Neudorf/Döbelner Handballer vor Saisonbeginn übernommen. Der DA sprach mit ihm.

Michael Schneider und Sohn Mats sind in Döbeln angekommen. Gemeinsam freuen sie sich vor der Tribüne über einen Neudorf/Döbelner Erfolg. © Dirk Westphal

Michael Schneider, Sie sind seit acht Monaten Trainer bei der HSG Neudorf/Döbeln. Haben Sie diese Entscheidung bislang bereut?

Nein, nicht im Geringsten. Es ist ein schöner Verein mit einem familiären Umfeld und vielen gewachsenen Strukturen. Dass viel Arbeit vor uns liegt, war mir vorher bewusst. Vielleicht mehr, als vielen anderen.

Die Saison begann mit einer eindrucksvollen Vorstellung und einem Sieg gegen den HC Einheit Plauen. Im Verlauf der ersten Halbserie wechselten dann Licht und Schatten und nun steht man wie im Vorjahr mit neun Punkten da. Was sind die Gründe dafür?

Die Gründe sind vielfältig. Wir haben gut angefangen. Die Trainingsbeteiligung hat sich in den Ergebnissen widergespiegelt. Dann griffen allerdings auch wieder alte Mechanismen. Zudem hatten wir auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen und konnten das Training nicht so gestalten, wie wir das wollten. Auch braucht es Zeit, um Veränderungen in den Köpfen umzusetzen und weg vom Feierabendhandball zu kommen. Das geht mal besser und mal nicht so gut. Das sind dann die Tiefs, die da sind.

Die Ansetzungen in der Rückrunde erscheinen günstig, wird die Mannschaft diese zu einem frühen Klassenerhalt nutzen können?

Ja das hoffen wir. Ob die Ansetzungen günstig oder ungünstig sind, lässt sich allerdings schwer vorhersagen. Das Feld liegt so dicht zusammen. Bei unseren Ergebnissen ging immer es immer um ein, zwei Tore. Es gilt in der Rückrunde von Anbeginn hellwach zu sein und dort Punkte mitzunehmen, wo wir das können. Und wenn wir erfolgreich in den Januar starten, macht es uns das natürlich leichter.

In der Hinrunde hat es immer wieder zahlreiche Verletzungen gegeben, kann man diese minimieren?

Wir versuchen das schon, zu minimieren. Doch im Spiel kann man nichts dagegen machen. So wie bei Thomas Händler zum Beispiel. Wenn alle dreimal in der Woche trainieren könnten, wäre das zu beeinflussen. Das ist aber bei vielen nicht möglich. Die Mannschaft holt dann im Spiel alles aus sich raus, doch letztendlich geht das auch auf Verschleiß. In den vergangenen Jahren wurde nicht unbedingt so trainiert, wie es in dieser Klasse hätte sein sollen. Das gilt es jetzt von uns abzufangen, aber es ist ein langer Weg, wobei manche Verletzungen dennoch nicht zu verhindern sind.

Sie arbeiten zum ersten Mal mit einem Großteil der Spieler zusammen, hat Sie von denen jemand besonders überzeugt?

Klar, da gibt es einige Spieler. Tim Voigt hat sich gut entwickelt und auch Gianluca Herrmann ist ein Kandidat. Das sind Beispiele, die zeigen, dass es in Neudorf/Döbeln Veränderungen gibt. Mich freut es vor allem auch für die Spieler, die sich annehmen, was wir zu vermitteln versuchen. Und deren Entwicklung zeigt uns, dass wir auch als Trainer auf dem richtigen Weg sind.

Aus Ihren Worten spricht auch, dass es künftig nur mit Routine nicht mehr gehen wird?

Nein, das geht im modernen Handball gar nicht mehr. Dafür ist der Handball der Zukunft zu schnell und zu dynamisch geworden. Routinierte Spieler werden aber wichtig sein, um die jungen Spieler weiterzubringen. Sicher. Und die Philosophie, die wir als Trainer vertreten, ist geprägt aus einer Mischung aus Jung und Alt.

Welcher Zeitraum schwebt Ihnen für die Entwicklung der Mannschaft vor?

Bestimmte Veränderungen wird es schnell geben. Aber, um von unten heraus etwas zu bewegen, das wird zwei bis vier Jahre dauern. Ich versuche das schon mit Weitblick zu sehen, nicht kurzfristig. Und so bin ich hier auch angetreten.

Zurück zur Saison. Wird beim Trainingsstart alles an Deck sein?

Nein leider nicht. Bis jetzt wissen wir, dass uns Alex Winkler, Martin Pratersch und Michel Perge weiter fehlen werden.

Das ist eine Chance für junge Spieler?

Diese Chance besteht aber immer. Mit Trainingsleistung und Intensität zu überzeugen und mitzuspielen. Es kommt da nicht auf die Namen an, sondern wie sich der Spieler einbringt.

Wo steht Ihre Truppe zum Saisonende?

Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, dass wir mindestens Platz acht oder vielleicht sogar Rang sechs erreichen. Das wäre der Klassenerhalt aus eigener Kraft. Danach könnte man in Ruhe , die kommende Saison vorbereiten. Aber ich weiß auch, dass es bis zum Saisonende durchaus eng werden kann.

Das Jahr ist erst wenige Tage alt, was wünschen Sie Ihrer Mannschaft?

Für die Jungs wünsche ich mir, dass sie alle gesund bleiben, und sportlich das abrufen, was sie sich vorgenommen haben. Privat und beruflich natürlich auch alles Gute und im Kopf die Klarheit, die jeder braucht, um die Aufgaben zu lösen, die 2017 anstehen.

Es fragte: Dirk Westphal

