Weg mit dem Weihnachtsbaum Nach dem Fest stellt sich die Frage, wo der Baum entsorgt werden soll. In Riesa gibt es dafür sogar ein heißes Getränk.

Alle Jahre wieder stellt sich nach dem Fest die gleiche Frage: Wann fliegt der Weihnachtsbaum raus? Wer diesen häufig heiß diskutieren Punkt innerhalb der Familie bereits klären konnte, kann sich nun der nächsten Frage widmen: Wohin mit dem ollen Baum?

Im Altkreis Riesa kümmert sich der Abfallverband ZAOE kostenlos darum. Die Weihnachtsbäume können zu festgelegten Terminen an bestimmten Plätzen abgelegt werden (siehe Textende). Des Weiteren kann der Baum gebührenfrei auf einem Wertstoffhof des Verbandes im gesamten Januar zu den Öffnungszeiten (siehe Abfallkalender) abgegeben werden, etwa in Groptitz, Weidaer Straße 2. Laut ZAOE ist es auch möglich, den Baum zerkleinert in der Biotonne zu entsorgen, die wöchentlich entleert wird. Weihnachtsgestecke hingegen gehören wegen des hohen Anteils an nichtkompostierbaren Bestandteilen in den Restabfallbehälter.

Wer seinen Baum lieber brennen sehen will, kann ihn ab dem 4. Januar jeden Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr und jeden Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr auf den Hof der Freiwilligen Feuerwehr Riesa an der Pausitzer Straße 21 bringen – aber nur bis zum Sonnabend, 21. Januar. Denn zum Tag der offenen Tür werden die Christbäume verbrannt. Für jeden abgegebenen Baum gibt es eine Marke für einen Gratis-Glühwein zum Tag der offenen Tür. Grundsätzlich muss der Baumschmuck (auch das Lametta) vorher allerdings entfernt werden.

Hier können Sie ihren Baum kostenlos ablegen: Riesa, Lommatzscher Straße 8, Remondis-Betriebsgelände: Sonnabend, 7. Januar und Sonnabend, 21. Januar; Markt Strehla: Sonnabend, 14. Januar und Sonnabend, 28. Januar; Zeithain, Teninger Straße, Einkaufsmarkt: Sonnabend, 14. Januar und Sonnabend, 28. Januar; Nünchritz, Glaubitzer Straße 10, Parkfläche Rathaus: Sonnabend, 7. Januar und Sonnabend, 21. Januar; Gröditz, Albert-Niethammer-Straße: Sonnabend, 7. Januar und Sonnabend, 21. Januar.

