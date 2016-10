Weg mit dem Ältestenrat Die Stadtverwaltung will die Ratsarbeit neu organisieren. Mancher Vorschlag stößt aber auf Widerstand.

Oberbürgermeister Jens Peter will den Ältestenrat abschaffen. © Kamprath

Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) hat den Stadträten vorgeschlagen, ihren Sitzungsrhythmus zu verändern. Künftig sollten die Sitzungen bereits um 17 Uhr beginnen, nicht mehr um 18 Uhr wie bisher. Außerdem sollten die Ausschüsse 14 Tage vor dem großen Stadtrat tagen, dann aber direkt hintereinander am Mittwoch und Donnerstag. Und Peter will den Ältestenrat wieder abschaffen. Dessen Sitzungen seien in letzter Zeit schwach besucht gewesen. Hier sollten sich Vertreter der Fraktionen vor den Ratssitzungen mit dem Oberbürgermeister abstimmen. Dieser Vorschlag kam noch am besten an bei den Stadträten im Haupt- und Verwaltungsausschuss, wo Peter seine Gedanken vorstellte. Der Ältestenrat sei nur eingeführt worden, um dem früheren Oberbürgermeister Ralf Kerndt (Freie Wähler) zur Seite zu stehen, sagte Helfried Lohse (CDU). Falko Uyma (Freie Wähler) schlug vor, das Gremium auf dem Papier bestehen, aber ruhen zu lassen, damit er bei Bedarf unkompliziert aktiviert werden kann.

Die geplanten Änderungen bei den Sitzungszeiten hingegen stießen auf Widerstand. Sten Scannewin (Freie Wähler) berichtete, wie es ihm geht: „Ich komme um 17 Uhr nach Hause. Dann muss ich noch duschen und habe zu tun, damit ich um 18 Uhr im Rathaus bin. Eine Stunde früher ist für mich nicht zu schaffen.“ Es gibt auch andere Stadträte, die dann Schwierigkeiten bekämen, ihre beruflichen Verpflichtungen und das Ratsmandat miteinander zu vereinbaren. Im Ausschuss fiel noch keine Entscheidung. Nun sollen die Fraktionen das Thema diskutieren, ehe der Sitzungsplan fürs kommende Jahr aufgestellt wird.

