Weg frei für neues Baugebiet

An der Rosenstraße in Kreischa können sechs neue Einfamilienhäuser entstehen. Der Gemeinderat hat den nötigen Bebauungsplan dafür nun beschlossen. Damit herrscht Baurecht. Die Grundstücke sollen nach den Plänen der Dresdner Baufirma Nestler auf dem 6 900 Quadratmeter großen Areal hinter dem Hotel Kreischaer Hof Platz erschlossen werden. Bebaut werden soll nur ein Gebiet südlich der verlängerten Rosenstraße. Das Grundstück westlich des schon bestehenden Wohngebietes an der Rosenstraße/Sonnenleite bleibt von dem Vorhaben unberührt. Die Grundstücke werden zwischen 670 und 880 Quadratmeter groß sein. Für alle Standorte gibt es Vorverträge. Auf maximal 40 Prozent der Fläche darf ein Haus mit zwei Geschossen und einem ausgebauten Dach entstehen. Die verlängerte Rosenstraße soll ein verkehrsberuhigter Bereich werden. Die Parkplätze müssen auf den Grundstücken gebaut werden. Die Hauseigentümer sind verpflichtet, zwei Stellflächen pro Wohneinheit zu schaffen. Viele der vorhandenen Bäume bleiben stehen. (SZ/win)

