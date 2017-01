Gut zu wissen Weg frei für mehr Eigenheime Um für die Colmnitzer Siedlung Am Pfarrbusch neue Bewohner zu gewinnen, ändert Klingenberg seine Strategie.

Die Siedlung Am Pfarrbusch in Colmnitz soll attraktiver für Häuslebauer sein. Die Gemeinde Klingenberg hat deshalb reagiert. Neben einer Vermarktungsoffensive in dem mit derzeit fast 1 400 Einwohnern größten Ortsteil wurde kürzlich der rund 20 Jahre alte Bebauungsplan für das kommunale Bauland geändert. In solchen Plänen ist zum Beispiel geregelt, wie man bauen darf, aber etwa auch, wie viele Stellplätze vorhanden sein müssen oder was dort gepflanzt werden kann. Die Gemeinderäte haben bei ihrer jüngsten Sitzung in Pretzschendorf den Weg dafür freigemacht, dass fortan mehr Eigenheime auf dem kommunalen Bauland errichtet werden können. Die strikte Einteilung der Baugrundstücke in Flächen für Einfamilien- sowie Doppel- und vor allem Reihenhäuser wurde gelockert.

Klingenberg will sich so flexibler zeigen, um auf Wünsche von möglichen Zuzüglern besser eingehen zu können. Nachfragen dazu hatte es im Vorfeld bereits mehrere gegeben, sagt der Colmnitzer Ortsvorsteher Thomas Schumann (CDU). Vor allem aus dem Altkreis Freiberg, also aus Niederbobritzsch und Hilbersdorf, habe es kürzlich ganz konkrete Anfragen gegeben. Auch Familien aus dem Gemeindegebiet hätten sich in erster Linie nur für den Bau von Eigenheimen interessiert. Der Verkauf der insgesamt 30 Parzellen in Colmnitz läuft indes seit der Erschließung vor 17 Jahren eher schlecht als recht, obschon sich die Nachfragesituation zuletzt etwas verbessert hat. Bisher sind aber nur zehn der Grundstücke vermarktet oder verkauft, nicht alle davon sind außerdem schon bebaut. Die Siedlungsfläche beträgt insgesamt rund 23 400 Quadratmeter, ist also in etwa so groß wie drei Fußballfelder.

Bisher wurden dort gemäß dem alten Bebauungsplan Flächen für 18 Einfamilienhäuser, für vier Doppelhäuser und acht Reihenhäuser vorgehalten. Für Eigenheime gibt es dort Grundstücke zwischen 475 und 1 140 Quadratmetern. Die bisherigen Reihenhausgrundstücke weisen Flächen zwischen 209 und 380 Quadratmeter auf. Der Quadratmeterpreis für die zur Jahrtausendwende mit Wasser-, Abwasser-, Erdgas-, Elektroleitungen sowie Telefon- und Breitbandkabel erschlossenen Teilflächen beträgt unter 50 Euro. Die Bebauung sei ab sofort möglich. Zuletzt erwarb eine Klingenbergerin eines der Grundstücke für 48 Euro pro Quadratmeter, und ein Paar bekam für sein Baukonzept das Okay vom Gemeinderat. Für die Reihenhausparzellen hat es laut Gemeinde allerdings bis heute keine Nachfrage gegeben. Schumann zufolge gab es dereinst eine Mehrheit, die sich dafür eingesetzt hatte, dass Am Pfarrbusch auch Mietwohnungen bzw. Häuser zur Vermietung errichtet werden könnten.

Doch Nachfrage gab es eben nur für den Bau von Einfamilienhäusern. Daher hat die Gemeinde nun ihre Strategie geändert. „Für die Vermarktung ist das sinnvoller und für potenzielle Investoren attraktiver“, erklärt Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK). Damit gebe es nun noch 19 Eigenheimstandorte in der Siedlung. Mit der Überarbeitung des Bebauungsplans wurde ein Dresdner Planungsbüro vom Gemeinderat beauftragt. Die Kosten: 10 000 Euro. Darüber hinaus wollen die Colmnitzer die Siedlung verstärkt bewerben. Eine Idee ist laut Schumann, an der nahen Alten Freiberger Straße auf das Bauland hinzuweisen. „Bedarf an Bauplätzen gibt es“, erklärt er. „Wir haben in der Gemeinde eher das Problem, dass wir woanders kaum noch Bauflächen für Eigenheime haben.“ Colmnitz hat mehr zu bieten als nur ein schönes Ortsbild, so der Ortsvorsteher und Gemeinderat. „Wir müssen allerdings noch mehr auf uns aufmerksam machen.“ Und: Wenn es irgendwann noch mehr Interessenten als Bauland geben sollte für die Siedlung, gebe es noch Erweiterungsflächen in der unmittelbaren Nachbarschaft.

