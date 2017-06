Weg frei für größeres Gewerbegebiet Der Stadt hat die Erweiterung des Technologieparks beschlossen. So entsteht Platz für zwölf neue Firmen.

Es darf gebaut werden. © Symbolbild/dpa

Freital. In Freital kann mehr Platz für Unternehmen entstehen. In seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag hat der Stadtrat den Weg für die Erweiterung des Technologieparks freigemacht. Die Volksvertreter sprachen sich mit einstimmiger Mehrheit für einen vom Rathaus vorgelegten Bebauungsplan aus. Damit kann die Erweiterung nun auch offiziell geplant und zum Beispiel können die Bauarbeiten vergeben werden. Die Vergrößerung des Gewerbegebietes, das sich an der Umgehungsstraße am Standort der abgerissenen Windbergarena befindet, ist schon seit Längerem im Gespräch. Mit rund 33 000 Quadratmetern zusätzlich wird die Fläche des Technologieparks mehr als verdoppelt. Die Fläche befindet sich zwischen dem bereits bestehenden Technologiepark und den Bahngleisen und zieht sich Richtung Norden bis zur Porzelline. Zwölf Grundstücke für Unternehmen können dort theoretisch entstehen.

Als Erstes sollen die Flächen am bestehenden Technologiepark erschlossen sein. Dort könnten sich dann ab Mitte 2018 die ersten neuen Firmen ansiedeln. Die Bauarbeiten für die Erweiterung werden bis 2019 dauern, wie es zuletzt hieß. Zuständig für die Erweiterung ist der Betreiber des Technologieparks, die städtische Gesellschaft TGF. Die TGF hatte das Grundstück im vergangenen Jahr von der Deutschen Bahn für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Nötig ist die Erweiterung, weil es für die Flächen im derzeit bestehenden Technologiepark eine große Nachfrage gibt. Dort sind derzeit rund 75 Prozent der Flächen verkauft. Zuletzt wurde der Vertrag mit dem Pumpen- und Anlagenservice PAS unterschrieben, einem Freitaler Unternehmen mit derzeitigem Sitz in Potschappel. Damit diese gewachsenen Unternehmen in Freital bleiben und hier Arbeitsplätze schaffen können, soll der Technologiepark erweitert werden.

zur Startseite