Weg frei für größeres Gewerbegebiet Der Freitaler Technologiepark soll erweitert werden. Die Stadträte haben nun das Geld dafür freigegeben.

Technologiepark in Freital soll flächenmäßig verdoppelt werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Erweiterung des Technologieparks an der Umgehungsstraße rückt näher. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat 1,6 Millionen Euro für das Vorhaben freigegeben. Es wird als Gesellschafterdarlehen an die städtische TGF Gmbh überwiesen. Das Unternehmen kümmert sich um die Vermarktung des Technologiezentrums an der Dresdner Straße und des Technologieparks. Für die Erweiterung des Gewerbegebietes hat die TGF zusätzlich Fördermittel in Höhe von 4,1 Millionen Euro beantragt.

Die TGF hatte das Grundstück im vergangenen Jahr von der Deutschen Bahn für einen sechsstelligen Betrag gekauft. Die Fläche befindet sich zwischen dem bereits bestehenden Technologiepark und den Bahngleisen und zieht sich Richtung Norden bis zur Porzelline. Mit den rund 33 000 Quadratmetern zusätzlich wird die Fläche des Technologieparks mehr als verdoppelt. 14 Grundstücke für Unternehmen können dort theoretisch entstehen.

Die Deutsche Bahn hat eine etwa 10 000 Quadratmeter große Teilfläche in den letzten Monaten radiologisch saniert. Nunmehr kann die Altlastensanierung und Erschließung des Gesamtareals in Angriff genommen werden. Voraussetzung dafür ist jedoch eine entsprechende Fördermittelzusage. Läuft alles nach Plan, könnte im kommenden Jahr die erste Firma auf das neue Gelände ziehen.

Die 1,6 Millionen Euro, die die Stadt nun an die TGF zahlt, sollen spätestens bis 2021 in den städtischen Haushalt zurückfließen. Durch den Verkauf der Grundstücke an Unternehmen soll sich die Investition rechnen.

