Weg am Schindergraben wieder begehbar Die Sturmschäden sind auf dem Abschnitt in Rathmannsdorf beseitigt. Das Bruchholz muss noch warten.

Größere Sturmschäden gab es nicht. Lediglich ein Geländer wurde etwas demoliert. © Dirk Zschiedrich

Rathmannsdorf. Der Bauhof von Rathmannsdorf hat den Weg am Schindergraben, der die Ortsteile Höhe und Wendischfähre verbindet, wieder freigeschnitten. Nach Sturm Friederike, der am 18. Januar wütete, waren Bäume umgestürzt. Das Bruchholz ist noch nicht beräumt. Das konnte noch nicht erfolgen, weil Mitarbeiter im Bauhof ausgefallen waren. „Da lasse ich erst wieder Leute ran, wenn sie zu zweit arbeiten können“, sagt Thiele. Insgesamt sei die Gemeinde beim Sturm aber glimpflich davongekommen. Größere Schäden an Infrastruktur gab es nicht. Lediglich ein Geländer wurde etwas demoliert. Die Feuerwehr musste zu keinem einzigen Einsatz ausrücken. „Nur auf dem Dach der Feuerwehr selbst hatten sich paar Ziegel gelöst“, sagt Wehrleiter Peter Petters. Das haben die Kameraden in Eigenleistung repariert. Im Wald sind die Folgen aber immens. Bürgermeister Thiele plant nun eine Begehung mit einem erfahrenen Förster. „Da muss mal eingeschätzt werden, ob wir den einen oder anderen Besitzer auffordern müssen, in irgendeiner Form aktiv zu werden und zu beräumen“, sagt Thiele. Dabei gehe es darum, die Wege wieder sicher betreten zu können. (SZ/gk)

