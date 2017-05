Weesensteiner Schlossschänke fehlt das Personal Ein neues Konzept sollte das Angebot verbessern. Doch ohne Angestellte ist das schwer.

Die Schlossschänke am Fuße der Burg hat ein Problem. © Daniel Förster

Personal für die Gastronomie zu finden, ist nicht leicht. Das muss jetzt auch Ulrich Betsch feststellen. Ihm gehört die Schlossbrauerei in Weesenstein. Im letzten Sommer hatte er die Gaststätte im Schloss Weesenstein übernommen, in diesem Jahr auch das Café. Damit betreibt er dort nun alle gastronomischen Einrichtungen. Die Schlossleitung wollte mit diesem neuen Konzept erreichen, dass sich eine auf lange Sicht tragfähige Gastronomie entwickelt.

Doch vor Kurzem gab es bereits erste Beschwerden. Mehrmals standen Gäste vor verschlossen Türen, denn es wurde später geöffnet. In einem Leserbrief berichtete Familie Kauler aus Pirna, dass sie sonntags in der Schlossschänke einkehren wollten. Der Wirt sagte ihnen, dass es Bier erst in 20 Minuten gäbe – obwohl er bereits offiziell geöffnet hatte. Der Grund: Ihm fehlen die Angestellten. „Für uns ist nicht nachvollziehbar, wie man die gesamte Gastronomie des Schlosses in eine Hand geben muss und noch dazu, wo der Betreiber schon für die Brauerei kein Personal hatte“, schrieb die Familie dazu.

Die Schlossleitung ist über das Problem informiert. Andrea Dietrich hat bereits mit Ulrich Betsch das Gespräch gesucht. Diese werde man auch zukünftig regelmäßig führen. „Es ist sehr ärgerlich für die Gäste, wenn sie vor verschlossenen Türen stehen müssen“, sagt die Schlossleiterin. „Denn dadurch steht das gesamte Schloss in Kritik – das geht nicht.“ Auch den Leserbrief habe man besprochen. Andrea Dietrich betonte jedoch, dass man Ulrich Betsch eine Chance als neuer Betreiber aller drei Gastronomien geben müsse. Aber dass ihr auch viel an Zuverlässigkeit liege. „Wir haben sein Versprechen, dass er die Öffnungszeiten künftig einhalten wird“, so die Schlosschefin. Und sie ist zuversichtlich, dass er auch bald Verstärkung für sein Team finden wird. Dann werde sich die Situation entspannen, seine Arbeit wird erleichtert. Auf jeden Fall, das betonte Andrea Dietrich, ziehe man gemeinsam mit Ulrich Betsch an einem Strang. Der Brauer und Gastronom bestätigte auf Nachfrage der SZ, dass er Personal suche. Darüber hinaus wollte er sich zu diesem Thema jedoch nicht äußern.

zur Startseite