Weckruf für mehr Sicherheit im Netz Die Cyber-Attacke hat im Südkreis keine größeren Schäden angerichtet, aber Erinnerungen geweckt und viele wach gemacht.

Nach der Cyber-Attacke vom Freitag gibt es auf den Anzeigetafeln wie hier auf dem Zittauer Bahnhof keine Reiseinformationen. Bis alle Folgen des Internet-Angriffs getilgt sind, wird es insgesamt eine Weile dauern, weil die Schäden vor Ort an den lokalen Anlagen behoben werden müssen. © Thomas Eichler

Puh, gerade noch mal Glück gehabt. Während in Frankreich die Produktion in mehreren Renault-Werken nach einer großen Cyber-Attacke stillstand und in einigen britischen Krankenhäusern alle Operationen abgeblasen werden mussten, sind die Auswirkungen im Süden des Kreises Görlitz überschaubar. Zwar funktionierten Anzeigetafeln auf Bahnhöfen auch am Anfang der Woche nicht, größere Schäden durch die massive Cyber-Attacke sind aber bislang nicht bekannt.

Weltweit hatten Internetkriminelle seit Freitagabend in mindestens 150 Ländern für Unruhe gesorgt und etwa 200000 Computer blockiert – unter anderem eben bei der Deutschen Bahn. Immerhin bestätigt Bahn-Sprecher Jörg Bönisch, habe es nach dem Auftreten eines Trojaners am Wochenende „keinerlei Beeinträchtigung im Zugverkehr“ gegeben.

Ohne Beeinträchtigungen – aber mit unguten Erinnerungen – haben die Rathäuser in Löbau und Zittau die Arbeit am Wochenstart wieder aufgenommen. Immerhin hatten es beide Verwaltungen im vorigen Jahr bereits mit einer Cyber-Attacke zu tun, bei der auch Dateien verschlüsselt und Lösegeld gezahlt werden sollte. Glücklicherweise war es nicht zu größeren Schäden gekommen. Besonders aufmerksam sei man aber dennoch, es gebe regelmäßig Schulungen und Informationen, hieß es aus beiden Städten. Zittaus Stadtsprecher Kai Grebasch betonte zudem, dass man dank eines neueren Betriebssystemes diese spezielle Sicherheitslücke, die nun bei Windows XP aufgetreten ist, nicht fürchten musste: „Wir achten besonders darauf, dass die Rechner am Netz mit aktuellen Systemen arbeiten“, sagte er.

Mit Cyber-Angriffen wie am Freitag muss in der Zukunft aber sicher häufiger gerechnet werden. Deshalb hofft der Informatik-Professor Jörg Lässig von der Hochschule Zittau/Görlitz, dass viele Unternehmen die aktuelle Attacke als Warnschuss verstehen – und künftig vorsorgen. Beispielsweise mit einem Kurs am gemeinsamen Lernlabor Cybersicherheit der Hochschule Zittau/Görlitz und des Fraunhofer-Instituts in Ilmenau. Lässig leitet das Labor, das der Bund in diesem und im kommenden Jahr mit je einer Million Euro finanziert.

Solche Kurse sind auf das Management ausgerichtet, schauen sich Attacken an, besprechen die aktuelle Gesetzeslage und geben wichtige Hinweise, wie man sich schützen kann. „Das heißt zum Beispiel, ein IT-Sicherheitsmanagementsystem im Unternehmen einzuführen“, sagt Lässig. Zwar gehe es den Hackern vor allem um Geld. „Wenn aber, wie in Großbritannien, Krankenhäuser betroffen sind, dann sind das Angriffe auf Leib und Leben“, gibt Lässig zu bedenken.

Exakt dieses Klinik-Szenario hat auch schon Lässigs Kollegin, Professorin Marietta Spangenberg, skizziert. Und zwar im vergangenen Herbst in einem Kurs von IHK und Handwerkskammer für Unternehmer in Zittau. Schon damals berichtete sie von solchen Angriffen auf Krankenhäuser – und die Teilnehmer reagierten geschockt. Frau Spangenberg, die ebenfalls am Lernlabor mitwirkt, ist vom aktuellen Angriff wenig überrascht: „Ich war eher verwundert, dass es nicht schon früher dazu gekommen ist“, betont sie. Viel Expertenwissen brauche man im Grunde leider gar nicht, um einen solchen Angriff loszulassen, sagt sie. Zumal es im Internet selbst viele Foren – für Administratoren – gibt, auf denen Sicherheitslücken und die entsprechenden Gegenmittel diskutiert werden.

Professorin Spangenberg hofft, dass der neuerliche Angriff auf die Computersysteme viele – auch Privatleute – wach rüttelt. Auf E-Mails eines „Bundeszentralamtes für Steuern“, das eine satte Rückzahlung verspricht, sollte man nicht hereinfallen. Eine SZ-Leserin hatte in dieser Woche eine solche Mail erhalten und gewarnt. „Solche Mails kursieren ständig, von einer aktuellen Häufung ist mir nichts bekannt, aber es ist gut, wenn die Nutzer aufmerksam sind“, sagt sie. Dass gerade Unternehmer in kritischen Bereichen nicht immer sofort zu neuer Servertechnik greifen, kann die Professorin verstehen. „Schließlich muss manchmal auch Software erst ein bisschen reifen“, sagt sie. Aber auf Updates und das Schließen von Sicherheitslücken sollte man besonders achten, empfiehlt sie.

Der Landkreis Görlitz jedenfalls nimmt die Cyber-Attacke zum Anlass, „die vorhandene Sicherheitskonzeption auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu überprüfen“, bestätigt Sprecherin Marina Michel. Betroffen sei man aber nicht gewesen.

Anmeldung zu den Cybersicherheits-Kursen der Hochschule Zittau/Görlitz am 29./30. Mai und am 15. Juni unter www.academy.fraunhofer.de/seminare-cybersicherheit

