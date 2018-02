Floorball – 2. Bundesliga Wechselbad der Gefühle

Das Hinspiel gegen Donau-Floorball Ingolstadt/Nordheim hatte der UHC Döbeln mit 6:11 verloren. Im Rückspiel holte der UHC einen Sieg, auch dank der drei Tore von Patrick Evers (links). © Archiv/Jörg Schreiber

Ein Sieg, eine Niederlage, so lautet das Fazit der Floorballer des UHC Döbeln 06 nach dem Doppelspieltag in Ingolstadt und Neuhaus am Rennweg. „Mit der Ausbeute von drei Punkten aus zwei Auswärtsspielen sind wir nicht unzufrieden“, sagte UHC-Kapitän Maximilian Thomas.

Aus Ingolstadt brachten die Döbelner einen Sieg mit. Obwohl personell nicht gerade bestens gestellt – zwei Torhüter und neun Feldspieler traten die Reise an – reichte es zu einem 9:6-Erfolg gegen Donau Floorball Ingolstadt/Nordheim. In der umkämpften Partie gingen die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Dabei überstanden die Döbelner zweimal ein Unterzahlspiel ohne Gegentor, doch sobald der UHC wieder komplett war, trafen die Ingolstädter. Immerhin konnte Martin Roßberg kurz vor Schluss des ersten Drittels verkürzen.

Im zweiten Drittel musste Döbelns Finne Joona Rihkola sogar für zweimal zwei Minuten auf die Strafbank, weil er eine Entscheidung der Schiedsrichter gegen ihn nicht akzeptieren wollte. Doch die Döbelner ließen sich nicht beeindrucken, glichen eine Zwei-Tore-Führung der Gastgeber zum 4:4 aus und hielten auch nach einem weiteren Treffer der Donau-Floorballer dagegen. Im dritten Abschnitt kauften die UHC-Cracks den Ingolstädtern endgültig den Schneid ab. Die Gastgeber handelten sich Zeitstrafen ein, was die Döbelner teilweise zu Toren nutzten. Bester Schütze war Patrick Evers, der drei Treffer erzielte.

Nach Übernachtung in einer Jugendherberge ging es am Sonntag nach Neuhaus am Rennweg. Allerdings gab es beim FC Rennsteig Avalanche nichts zu holen, verlor der UHC deutlich mit 2:8. Im Vergleich zum Vortag gehörten Magnus-Ernst Scholz und Robyn Spörrer nun mit zum Döbelner Aufgebot, dafür stand Patrick Evers nicht zur Verfügung. Der FC Rennsteig hatte das Hinspiel in Döbeln verloren, war damals aber nur mit sechs Feldspielern angetreten, von denen sich auch noch einer verletzte. Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative und führten nach dem ersten Drittel mit 3:1.

Die Döbelner steckten aber nicht auf. Das zweite Drittel gestalteten sie unentschieden. Chancen zur Resultatsverbesserung waren durchaus vorhanden, doch immer wieder scheiterten die UHC-Akteure am starken FC-Torhüter. „Wir haben gut mitgespielt, aber eben im Angriff zu wenig erreicht“, sagte UHC-Kapitän Maximilian Thomas. Im letzten Drittel leisteten sich die Döbelner einige Fehler zu viel, die von den Gastgebern rigoros bestraft wurden.

