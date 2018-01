Wechselbad der Gefühle Nachdem die Döbelnerinnen einen starken Auftakt hinlegten, stürzten sie noch auf den zehnten Tabellenplatz ab.

Julia Bauer war beim Döbelner SV in allen elf Begegnungen der Hinrunde mit von der Partie. Insgesamt 14 Einzelerfolge standen am Ende in ihrer Bilanz. © Jörg Schreiber

Döbeln. Die erste Halbserie in der Damen-Bezirksliga hatte es in sich für den Döbelner SV II. Zwischen Platz vier und neun bewegte sich das Quartett im Konzert der insgesamt zwölf Mannschaften im Jahr 2017. Am letzten Hinrunden-Spieltag rutschte die Truppe allerdings noch auf Rang zehn ab, wenn auch punktgleich mit dem TTSV Hagenwerder und Pactec Dresden II, die ebenfalls nur auf 8:14 Zähler blicken können, jedoch das bessere Spieleverhältnis besitzen.

Alle drei Mannschaften eint, dass sie sich nicht für die Play-offs qualifizieren konnten. Zu dem Trio gesellen sich auch noch der Tabellensiebte TTV Dresden und die beiden Schlusslichter Lichtenauer SC und SSV Turbine Dresden. Diese sechs Teams werden ab Februar in der Platzierungsrunde untereinander die Ränge sieben bis zwölf ausspielen.

Lange Zeit sah es aber so aus, als könnte die junge Döbelner Mannschaft vorn mitspielen und erstmals nach zwei Jahren die Play-offs erreichen. Drei Siege, zwei Unentschieden und nur eine Niederlage an den ersten sechs Spieltagen katapultierten die Muldentalerinnen mit einem ordentlichen Vorsprung in die obere Tabellenhälfte. Einen großen Anteil an diesem erfolgreichen Blitzstart hatte Kerstin Seidel. Stand sie im Aufgebot, konnten die Mittelsächsinnen ihr Spiel nicht verlieren.

Insgesamt ging die 37-Jährige, die zweimal erfolgreich in der Landesliga-Mannschaft aushelfen musste, aber nur dreimal an den Start. Sie gewann alle neun Einzel und mit Stephanie Schade, Hanna Gräber und Julia Bauer auch alle Doppel. Ihr letzter Auftritt brachte den bislang letzten Erfolg der Döbelnerinnen. Denn nach dem 7:7 gegen Vize-Herbstmeister VfB Hellerau-Klotzsche rutschten die Mittelsächsinnen aufgrund empfindlicher Niederlagen Stück für Stück in den Tabellenkeller.

Insbesondere Ute Hohlfeld und Julia Bauer stemmten sich aber mit aller Macht gegen den Abwärtstrend. Allerdings konnten die beiden allein das Ruder nicht herumreißen. Sie waren auch die einzigen DSV-Akteurinnen, die in jedem der elf Hinrunden-Spiele aufliefen und am Ende mit 15:18 beziehungsweise 14:19 Punkten eine ordentliche Bilanz ablieferten.

Im gesamten Verlauf der ersten Halbserie kamen jedoch nicht weniger als sechs weitere Spielerinnen zum Einsatz. Neben der erfahrenen Stephanie Schade, die nur eine Partie bestritt, waren das Lisa Hohlfeld, Hanna Gräber, Franziska Jähnichen, Bianca Marschner und Verena Spindler. Sie standen in zwei bis fünf Begegnungen im Aufgebot des Bezirksligisten.

Auch wenn die Mannschaft die Qualifikation für die Play-offs verpasste, für die Platzierungsrunde erscheint das Quartett gut gerüstet. Zum einen ist der Vorsprung auf die Verfolger teilweise schon beträchtlich und zum anderen ist der Abstand zur direkten Konkurrenz auf den Plätzen acht und neun nur sehr gering. (DA/jsc)

