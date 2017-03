Wechsel nach einem Vierteljahrhundert Stefan Fischer feiert mit seiner Weißwasseraner Kfz-Werkstatt Jubiläum – und übergibt morgen an einen Nachfolger.

Steffen Fischer (links) hat gut lachen. Denn für seine Werkstatt in Weißwasser hat er mit Eugen Bekker (rechts) einen Nachfolger gefunden. Foto: Joachim Rehle

Am 1. April ist Schluss. Dann übergibt Stefan Fischer seine freie Kfz-Werkstatt in Weißwasser an einen Nachfolger. Und das auf den Tag genau 25 Jahre, nachdem sich der Automechaniker mit der Werkstatt selbstständig gemacht hat. Diese sind nicht so verlaufen, wie Stefan Fischer das nach der Wende erwartet hat. Bereut hat der 70-Jährige den Schritt in die Selbstständigkeit nicht. Eine Sache hätte er im Nachhinein aber trotzdem anders gemacht.

Rückblick: 1992 macht sich Stefan Fischer mit der Werkstatt in der Telux, in der er 1969 als Schlosser angefangen und die er 1977 übernommen hat, selbstständig. Anfangs als Vertragspartner von Lada, ab Mitte der 1990er dann zusätzlich mit Kia. Weil dadurch neue Räumlichkeiten notwendig geworden sind, ist er mit seiner Firma 1996 an den heutigen Standort in der Straße Hoher Wald gezogen. Hier sollte sich eigentlich ein Gewerbegebiet entwickeln, erinnert sich Stefan Fischer. Doch viel ist seitdem nicht passiert. „Es sind immer noch die gleichen Firmen wie in den 90ern“, sagt er. Und auch die Einwohnerzahlen Weißwassers haben sich alles andere als positiv entwickelt. „Die Einwohner sind weniger geworden, die Zahl der Werkstätten aber gleichgeblieben“, so Stefan Fischer.

Dank vieler Stammkunden hat das Geschäft über die Jahre aber trotzdem funktioniert. Allerdings seien die Anforderungen der Hersteller an die Räumlichkeiten ihrer Vertragspartner über die Jahre immer mehr geworden, weshalb Stefan Fischer seine Firma seit Mitte der 2000er als freie Kfz-Werkstatt führt – also Fahrzeuge verschiedener Marken repariert. Eine Ausnahme bildet Multicar, für deren Fahrzeuge der Betrieb auch weiter eine Vertragswerkstatt ist. Müsste er sich noch einmal entscheiden, würde er gleich als freie Werkstatt beginnen, sagt Stefan Fischer. Das sei aber das Einzige, was er anders machen würde.

Als freie Werkstatt soll es auch bei Eugen Bekker weitergehen. Der 35-Jährige hat bei Stefan Fischer gelernt und im Anschluss mehrere Jahre gearbeitet. Nun führt er die Firma weiter. Der Größe der Aufgaben, die damit auf ihn zukommen, ist sich Eugen Bekker bewusst. An seinem Entschluss, die Selbstständigkeit zu wagen, ändern sie nichts. Zunächst will er die Werkstatt als Ein-Mann-Betrieb führen. Danach werde man sehen, wie es sich entwickelt, sagt er. Neben Autos aller Hersteller liege der Fokus auf Multicars und Kommunalfahrzeugen, so Eugen Bekker. Dass in modernen Fahrzeugen immer mehr Technik verbaut ist, für die es in der Werkstatt spezielle Software braucht, sei kein Problem. Es seien viele Angebote auf dem Markt, sodass die Software für freie Werkstätten sogar günstiger sei als für Vertragswerkstätten, sagt er. Und die handwerkliche Ausbildung sei bei beiden gleich.

Als erster Schritt soll die Werkstatt, deren Verkauf bereits abgeschlossen ist, aber umgebaut werden, kündigt der neue Chef an. Danach sollen dann die Eröffnung und das Firmenjubiläum zusammen gefeiert werden, kündigt Stefan Fischer an. Einen konkreten Termin dafür gebe es aber noch nicht. Man werde die Kunden rechtzeitig informieren.

Dass er einen Nachfolger für seinen Betrieb gefunden hat, freut Stefan Fischer. Denn das bedeutet auch, dass er nun in den wohlverdienten Ruhestand gehen kann. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange arbeiten muss“, meint er.

