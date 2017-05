Wechsel in der Schulleitung

In der Schulleitung des Weißeritzgymnasiums gibt es einen Wechsel: Manja Posselt ist seit Kurzem die neue stellvertretende Schulleiterin. Die Lehrerin für Deutsch, Geschichte und Deutsch als Fremdsprache löst damit den amtierenden Stellvertreter Frank Techen ab. Manja Posselt ist seit Mai am Gymnasium. Sie hat unter anderem zehn Jahre im Schuldienst in Nordrhein-Westfalen gearbeitet und war in der Lehreraus- und Fortbildung tätig.

In der Schulleitung des Weißeritzgymnasiums hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Wechsel gegeben. Nachdem die langjährige Leiterin an eine Schule nach Dresden wechselte, hatte ihre bisherige Stellvertreterin den Leitungsposten übernommen. Nachdem sie im August 2016 in den Ruhestand ging, wurde der Fachbereichsleiter des naturwissenschaftlichen Bereichs, Frank Techen, mit der Aufgabe des Stellvertreters beauftragt. Parallel dazu hatte die Bildungsagentur die nun besetzte Stelle öffentlich ausgeschrieben.

Einen offiziellen Nachfolger für die Schulleiterstelle gibt es unterdessen noch nicht. Wie die Bildungsagentur zuletzt mitteilte, soll es spätestens zum neuen Schuljahr 2017/18 eine Entscheidung geben. Jeanette Ittermann ist derzeit amtierende Schulleiterin. Sie ist stundenweise auch in der Bildungsagentur tätig. (SZ/cb)

