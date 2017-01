Wechsel in der Partnerstadt

In Hohnsteins Partnerstadt Meersburg am Bodensee hat es einen Wechsel an der Rathausspitze gegeben. Darüber informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Bei den Neuwahlen zum Bürgermeister konnte sich der Amtsinhaber Martin Brütsch nicht durchsetzen. Er erhielt nur 22 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent Robert Scherer wurde mit 70 Prozent für die nächsten acht Jahre gewählt. Der neue Bürgermeister beginnt am 1. April seine Amt. Ob er auch Hohnstein einen Antrittsbesuch abstattet, ist noch nicht bekannt. Die Partnerschaft mit Meersburg besteht seit der Wende. Die damalige Verwaltung half beim Aufbau von kommunalen Strukturen in Hohnstein. Die Freundschaft wird auch auf Vereinsebene fortgeführt. (SZ/aw)

