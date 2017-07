Wechsel in der Klinik-Leitung Petra Vitzthum managte 17 Jahre lang die Pflegekräfte im Freitaler Klinikum. Auf ihren Nachfolger warten Herausforderungen.

Petra Vitzthum war 17 Jahre lang Pflegedirektorin an den Weißeritztal-Kliniken. Jetzt übernimmt ihr bisheriger Stellvertreter Jens Stoppok den Posten. © Andreas Weihs

Freital. Jens Stoppok ist der neue Pflegedirektor an den Weißeritztal-Kliniken. Der 46-Jährige ist Nachfolger von Petra Vitzthum. Nach 17 Jahren als Pflegedirektorin verlässt sie das Klinikum, um in gleicher Position an den Städtischen Kliniken in Dresden zu arbeiten: „Für mich ist es die Chance, nach so vielen Jahren noch mal etwas Neues anzufangen“, sagt sie. Petra Vitzthum ist gelernte Krankenschwester, war unter anderem Stationsleiterin im Herzzentrum Dresden und studierte später neben dem Beruf Pflegemanagement. „Es ist toll, wie sich das Freitaler Klinikum von einem Krankenhaus am Rande der Stadt zu einem Gesundheitsunternehmen entwickelt hat“, sagte die 55-Jährige über die Zeit in Freital.

Petra Vitzthum führte ein Team von rund 450 Mitarbeitern, darunter Krankenschwestern, Pflegekräfte, Physiotherapeuten und Auszubildende. Dabei gilt es, die Abläufe entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen zu koordinieren. Zentrale Aufgabe ist unter anderem die Personalplanung. „Als Team haben wir Höhen und Tiefen durchgestanden“, sagt sie und erinnert sich dabei unter anderem an die Weißeritz-Flut 2002, die im Klinikum einen Millionenschaden anrichtete.

Eine lange Einarbeitung für seinen neuen Posten braucht Jens Stoppok nicht. Seit 2014 war er bereits stellvertretender Pflegedirektor. Stoppok stammt aus Geising und hat im Krankenhaus Dippoldiswalde Krankenpfleger gelernt und sich später unter anderem zum Praxisanleiter und OP-Manager weitergebildet. Der 46-Jährige übernimmt nun das Management. Petra Vitzthum spricht von einem stabilen Team: „Die Fluktuation hier war bisher relativ gering“, sagt sie. Um das zu erreichen, sei wichtig, die Mitarbeiter zu motivieren und ihnen die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Dennoch: Gutes Personal zu finden, sei auch in Zukunft eine der Herausforderungen der Pflegedirektion. Geschäftsführer Dirk Köcher gratuliert Jens Stoppok: „Es ist erfreulich, dass wir die Stelle intern nachbesetzen konnten“, sagt er. Er bedankt sich außerdem bei Petra Vitzthum: „Sie hat die Pflege an unserem Klinikum maßgeblich über viele Jahre geprägt, fachlich wie menschlich, und sie für die vielen, vor allem auch gesetzlichen, Veränderungen nachhaltig ausgerichtet.“Der Pflegedirektor gehört neben dem Geschäftsführer und dem Ärztlichen Direktor zur Klinikleitung.

