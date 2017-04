Wechsel im Stadtrat

Stefan Przymosinski (CDU) © Joachim Rehle

Der CDU-Stadtrat Stefan Przymosinski wird aus dem Stadtrat ausscheiden. Das gab Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) am Dienstag bekannt. Nachrücker ist Norbert Kuhlee. Er ist laut Pötzsch bereits informiert. Grund für den Wechsel ist die Unvereinbarkeit des Ehrenamts mit Przymosinskis Tätigkeit als Geschäftsführer der Stadtwerke Weißwasser (SWW).

Die Stadt hält 25,1 Prozent der SWW-Anteile. Przymosinski hatte den leitenden Posten erst vor wenigen Wochen übernommen. Eine Anfrage bei der Kommunalaufsicht über einen möglichen Hinderungsgrund für die Tätigkeit als Stadtrat führte nun zu einem eindeutigen Ergebnis. Laut der Sächsischen Gemeindeordnung schließen sich eine leitende Tätigkeit in einem Unternehmen, in dem eine Kommune über einen maßgeblichen Einfluss verfügt, und ein gleichzeitiges Engagement in einer gewählten Gemeindevertretung aus, so die Auskunft aus Görlitz. Für einen Vollzug des Wechsels in der gestrigen Stadtratssitzung kam die Information zu spät. Er soll nun im Mai vollzogen werden. (SZ/sdt)

