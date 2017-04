Wechsel im Stadtrat Ein Herr geht, eine Dame kommt: Riesas CDU-Fraktion wird etwas weiblicher.

Kommt: Claudia Mückel-Branig

Geht: Thorsten Anke

Seit dieser Woche gibt es eine neue Riesaer Stadträtin: Claudia Mückel-Branig rückt in der CDU-Fraktion für den ausgeschiedenen Thorsten Anke nach. Die Stadträte billigten einstimmig, dass Thorsten Anke den Stadtrat verlassen kann. Der promovierte Maschinenbauingenieur hatte angegeben, aufgrund seiner beruflichen Situation regelmäßig Riesa über Tage hinweg verlassen zu müssen – und deshalb nicht mehr vernünftig als Stadtrat arbeiten zu können.

Anke war im Oktober 2014 als Nachrücker in den Stadtrat gelangt: Damals war Marco Müller – seinerzeit Chef der CDU-Fraktion – als neuer Oberbürgermeister vereidigt worden. Müllers Platz ging an Thorsten Anke, den man in Riesa auch als Betriebsstättenleiter des Rohrforschungszentrums kannte.

Ankes Nachrückerin ist in Riesa ebenfalls gut bekannt: Claudia Mückel-Branig saß bereits in der vergangenen Wahlperiode für die CDU im Stadtrat. Die Inhaberin des Textilgeschäfts „Toujours“ auf der Hauptstraße ist auch Vize-Chefin der Werbegemeinschaft Innenstadt (WIR). Die Diplom-Kauffrau hatte bei der Stadtratswahl 2014 als Ziel angegeben, sich für einen „sinnvollen Einsatz städtischer Finanzen“ einsetzen zu wollen.

