Wechsel im Revier Polizeichef Dieter Greß geht in Pension. Revierleiter wird ab Januar eine Frau – Sandra Geithner.

Einer geht, eine kommt: Die künftige Revierleiterin von Großenhain, Sandra Geithner, und der verabschiedete Polizeichef Dieter Greß stellten sich einem gemeinsamen Schnappschuss am Schreibtisch. Eine gute Übergabe ist Greß wichtig – schließlich ist er sportlich wie beruflich ein Teamspieler. Foto: Kristin Richter © Kristin Richter

Großenhain. Beim Großenhainer Polizeichef Dieter Greß mussten schon deshalb alle hinhören, weil ihnen das ein oder andere schwäbische Wortspiel sonst vielleicht entgangen wäre. Nun geht Großenhains nettester Westimport in Pension. Aus Steinheim am Albuch kam er am 1. April 1993 nach Sachsen, genauer in die Amtsstube des damaligen Polizeichefs Günter Liebenow, der ihm auch gleich zu verstehen gab, dass man hier nur mit Fleiß etwas wird.

Greß grinst und nickt. Genauso war`s. Sein Mentor wurde der Meißner Revierleiter Achim Tasche, dem er heute noch dankbar ist. Und nach dem Dienst ging`s in die Wessi-WG am früheren Standort der Verkehrspolizei am Rostiger Weg, wie Dieter Greß die erste Wohngemeinschaft von Greß, Orlowski, Klar und Braunger gern nennt. Heizkörper, die volle Pulle liefen, Fenster, die nie richtig schlossen, eine Dusche für alle, eine Küche, zwei Toiletten. Am Ende haben alle Familien in Kleinraschütz neu gebaut. Greß ist immer in Großenhain geblieben, auch als andere schon unkten, er werde wohl aufsteigen wollen. Selbst die zwei Jahre, die Günter Liebenow den Revierleiter als Leiter des Lagezentrums für Sachsen nach Dresden holte, um weitere Erfahrungen zu sammeln, haben daran nichts geändert.

Er ist für seine Jungs da

Greß kam zurück und fühlt sich bis heute durch und durch als Polizist, der eine gerade Ansprache bevorzugt. Das ist in Führungsetagen nicht immer gerngesehen, bei den Kollegen hat es ihm Respekt eingetragen. Zu seiner Abschiedsrunde sind sie alle gekommen, selbst die, mit denen es mal harschere Worte gab. Auch mit den Bürgern spricht er lieber am Gartenzaun oder in der Sporthalle, als auf dem Revier. Der Sport, in seinem Falle der Handball, ist kaum zu trennen von der Arbeit. Schon mit 18 Jahren trainierte Greß in Steinheim seine erste Jugendmannschaft. Bis heute ist das etwas, das ihn reizt – mit jungen Menschen arbeiten, die in der Pubertät sind. Viele wissen es, mit der Großenhainer C-Jugend ist er sächsischer Meister geworden. Mit der B-Jugend von Aue, wo er zuletzt Trainer war, ebenso. Er mag Jungs, die noch Lust auf Leistung haben. Dann legt sich auch Dieter Greß ins Zeug und hat ein offenes Ohr für alles, kümmert sich. So hat er es auch in der Polizeiarbeit gehalten.

Eine der ersten Begegnungen mit der Großenhainer Szene war zweifellos die Bunte Fabrik an der Berliner Straße. Dort hatten linksalternative Jugendliche die Ruine der ehemaligen Textilfabrik für sich erobert. Manches Mal kam Dieter Greß mit dem Fahrrad oder beim Joggen bei den jugendlichen Hausbesetzern auf „ein Bier“, wie er es nannte, vorbei. Gerngesehen war er anfangs nicht, sagt er schmunzelnd. Als Zugezogener stand ihm dieser Weg aber offen. Vielleicht waren die jungen Leute von dem schwäbelnden Polizisten, der so viel lockerer war als die Staatsmacht, die sie kannten, auch verblüfft. „Ich habe viel Sympathien für die jungen Leute“, hat Greß immer gesagt.

Seine Verlässlichkeit hat ihn glaubwürdig gemacht – trotz aller Konflikte. Aus den Hausbesetzern wurde schließlich eine Generation von Hausbesitzern im Kleinraschützer Conny-Wessmann-Haus. Mal schnell nach dem Rechten bei „den Linken“ sehen, ging von da an noch schneller. Apropos, mit „den Rechten“ hat er es genauso gehalten. Er schaute wenige Jahre später genauso oft im Jugendclub „Impuls“ an der Villastraße vorbei und er hatte die Autorität, sich dazwischen zu stellen, als die Impuls-Leute mal der Meinung waren, sie müssten das Conny-Haus aufmischen. Geprügelt hat sich keiner – auch ohne großen Polizeieinsatz. Heute sind die Jungs erwachsen, manche haben ihre Kinder selbst schon wieder beim Handball und sie grüßen alle, wenn man sich trifft. Greß hat Großenhain zu einem ruhigeren Städtele gemacht. Auch mit viel Basisarbeit an den Schulen, wie mit dem Filmprojekt zum Thema Drogen. Gab es doch immer noch Schulleiter, die glaubten, so etwas gäbe es an ihrer Schule nicht.

Nun ist Dieter Greß also Rentner, das Wort will gar nicht passen. Er hat zu tun, versichert er schnell. Er sei seit den 1980er Jahren Wohnmobilist und habe sich fest vorgenommen, mehr zu reisen. Vorher sind einige Reparaturen und Nachbesserungen geplant.

Dem Handball will er treu bleiben – und hat er ein neues Angebot als Trainer bekommen. Aber da hat er noch nicht zugesagt. Bis zum Frühjahr will er einen Gang zurückschalten, sich um Privates kümmern. Die ein oder andere Fahrt zu Freunden steht auch noch aus. Apropos fahren. Die Anekdote kann sich Dieter Greß dann doch nicht verkneifen. Anfang der 1990er Jahre war der Audi A4 tatsächlich das Verfolgungsfahrzeug der hiesigen Polizei, weil es meisten PS hatte. Und natürlich kam der Tag, an dem der „Leiter-Wagen“, wie ihn alle nannten, zum Einsatz kam. Ein Golf war an der Beethovenallee bei einer Kontrolle durchgebrochen, Dieter Greß und Joachim Klar hinterher. Ihnen folgte ein Streifenwagen. In Kalkreuth kam der Golf auf der glatten Straße ins Schlittern und alle drei Fahrzeuge fuhren ineinander – und der A4 war hinten und vorn kürzer. Das gab Ärger. Solche Geschichten gibt es heute nicht mehr – aber vielleicht andere.

Sandra Geithner wird sie vielleicht eines Tages erzählen können. Die Polizistin mit Erfahrung im Ermittlungsdienst und bei der Schutzpolizei wird das Revier künftig leiten. Dieter Greß soll zwar zunächst etwas ungläubig nachgefragt haben, ob Dresden tatsächlich eine Frau nach Großenhain schickt. Inzwischen hat er seine Nachfolgerin bei allen Bürgermeistern vorgestellt und im Revier mit allem vertraut gemacht. Im Januar übernimmt die Frau des Pressesprechers der Polizeidirektion Thomas Geithner ein großes Land-Revier mit immerhin 60 Beschäftigten,

