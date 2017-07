Wechsel im Nieskyer Familienzentrum Die Leitung übernimmt Bianka Bönsch. Die Nieskyerin löst nach zwölf Jahren Dagmar Weinig ab. Sie geht nach Görlitz.

Bianka Bönsch leitet seit diesem Monat das Kinder- und Familienzentrum in Niesky. © jens trenkler

Noch gar nicht in ihrem Amt, hat Bianka Bönsch bereits vor ihrer ersten Herausforderung gestanden: Das Absichern des Foodcamps. Fünfzehn Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren hatten sich für diese Freizeit in der ersten Ferienwoche angemeldet. „Durch zwei Absagen von Betreuern war die Durchführung in Gefahr geraten“, berichtet Romy Schellenberg, Vorsitzende des Vereins DHB Netzwerk Haushalt Niesky und Träger des Zentrums. „Denn 15 Kinder zu betreuen, heißt, alles vorbereiten, einkaufen, planen, belehren und einteilen, wer was wann macht. Alles musste organisiert werden.“

Das lag nun kurzfristig in den Händen von Bianka Bönsch. Sie sagt, dass es ohne die Hilfe der Vereinsmitglieder im Ehrenamt und zwei anderen Betreuern so nicht gelungen wäre. Denn die Kinder haben viel gelernt über gesundes Kochen, und das möglichst ohne Zucker. Aber sie besuchten auch das Waldbad, und im Erlichthof haben sie Butter selbst hergestellt. Einstimmiges Fazit: „Sie schmeckt viel besser als die im Supermarkt!“ Übernachtet haben alle in Zelten hinter dem Familienzentrum.

Letztlich reisten am Donnerstag 15 zufriedene Kinder nach Hause und nehmen die eine oder andere Anregung für eine gesunde Ernährung mit, so der Eindruck von Bianka Bönsch. Die Nieskyerin ist seit dem 1. Juli die neue Leiterin der Einrichtung. Nach dem für den Verein überraschend gekommenen Weggang von Dagmar Weinig musste die Stelle neu besetzt werden, sagt Romy Schellenberg. „Der Vorstand des Vereins hat sich aufgrund der Ausbildung und persönlichen Eignung für Frau Bönsch entschieden. Ihre Fähigkeit hat sie bereits unter Beweis gestellt, als sie für das Foodcamp verantwortlich war“, berichtet die 1. Vorsitzende. Bianka Bönsch selbst freut sich, dass sie in ihrer Heimatstadt nun auch eine Arbeit gefunden hat. Momentan fährt sie noch zweigleisig, denn zu ihrer Tätigkeit will sie noch ihr Studium beenden. Sie steht kurz vor dem Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin an der Brandenburgischen Universität in Cottbus.

Das Kinder- und Familienzentrum ist ihr nicht unbekannt, denn hier war sie bereits mehrmals im Einsatz als Studentin. „Ich kenne das Ganze hier und weiß, worauf ich mich eingelassen habe“, sagt sie. Ihre Stelle ist die einzige hauptamtliche im Zentrum. Alles andere wird über die ehrenamtliche Arbeit des Vereins geleistet. Dabei stehen noch zwei weitere Ferienfreizeiten ins Haus, die zusammen mit dem Jugendring Oberlausitz durchgeführt werden: Ein Actioncamp mit Abenteuern an der frischen Luft und ein Mädchen-Camp, das den Damen vorbehalten ist. Das Familienzentrum stellt dafür seine Zelte als Unterkunft zur Verfügung und versorgt die Teilnehmer in seinen Räumen.

Die Arbeit geht also weiter, auch in Bezug auf die Vorhaben für das zweite Halbjahr im Familienzentrum. Vorstand und Leiterin sind dabei, die Veranstaltungen zu planen und zu organisieren sowie das Programm für die zwei Wochen Herbstferien zusammenzustellen. Romy Schellenberg ist froh, dass der Wechsel der Leiterinnen keine Lücke reißt oder gar den Betrieb gefährdet. Romy Schellenberg und der Verein bedankten sich für die Arbeit, die Dagmar Weinig geleistet hat. Die Nieskyerin wird mit dem neuen Schuljahr an einer Grundschule in Görlitz tätig. Zum Familienzentrum kam sie durch eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Mitte der 1990er Jahre. Danach war sie 20 Jahre im Familienzentrum angestellt, davon zwölf Jahre als Leiterin der Einrichtung.

zur Startseite