Wechsel beim Kindermusical-Projekt Am Sonntag hat „Esther – Die Königin“ in Röderau Premiere. Am 11. September kommt die Show nach Kalkreuth. Weitere Frauen setzen sich dafür ein.

Religionspädagogin Monika Heinig (r.) gibt die Verantwortung mehr und mehr an Katrin Tammer, Ulrike Giegold und Claudia Kretzschmar (v.l.) ab. © Kathrin Krüger-Mlaouhia

Die Sommermusical-Freizeit der evangelischen Jugend des Kirchenbezirkes hat eine lange Tradition. Zum 23. Mal findet sie diesmal mit 49 Kindern und Jugendlichen – nicht nur aus dem Kirchspiel Zeithain – statt. Doch der Kopf der 24 Mitarbeiter, Monika Heinig aus Glaubitz, ist mittlerweile 60 Jahre alt. „Ich will die Leitung abgeben, deshalb starten wir diesmal einen Probelauf“, so die Religionslehrerin vor der Verabschiedung der Teilnehmer zur Probenwoche in der Strobelmühle Pockau.

Ein Führungsquartett wird die Freizeit diesmal leiten: Mit dabei sind Kirchenmusikerin Ulrike Giegold, Gemeindepädagogin Katrin Tammer und die angehende Erzieherin Claudia Kretzschmar. „Wir wollen die Rüstzeit von Jahr zu Jahr besser bestalten“, so die gebürtige Zabeltitzerin. Das Musicalprojekt hat einen guten Ruf zu verteidigen.

Die Strobelmühle Pockau haben die Kinder ab neun Jahren und ihre Betreuer nun ganz für sich allein. Denn ungestört können sie so in nur einer Woche eine Aufführung mit Chor, Tanz, Theater und Liveband einstudieren. „Es ist Deine Entscheidung, es ist Deine Stimme, es ist Deine Zeit“ – ist das Musical „Esther – Die Königin“ überschrieben. Wieder geht es um ein biblisches Thema, das heute noch genauso aktuell ist, besonders für Heranwachsende.

Einzug mit Sprechgesang

Gewissensentscheidungen und Fragen an das eigene Leben werden in dem Stück modern und peppig dargeboten. Kinder schlüpfen in die Rollen von Schauspielern, probieren sich als Solosänger oder Tänzer aus, bilden den Chor und stellen auch das Bühnenbild zusammen. Schon der Einzug der Akteure mit rhythmischem Sprechgesang wird aufhorchen lassen. „Auch ein Feuerzeuglied ist dabei“, macht Aufführungsleiterin Ulrike Giegold neugierig. Nicht nur Kirchenmusik-Profis wie sie üben dafür mit den Kindern und Jugendlichen, sondern auch Jungmitarbeiter wie Elisabeth Hahn aus Kreinitz, die gerade 18 Jahre alt wurde. Sie wird das Tanztraining mit leiten. In diesem Jahr geht es um eine alttestamentliche Geschichte aus dem Buch Esther, bei dem ein jüdisches Waisenmädchen den Aufstieg zur Königin des persischen Herrschers Xerxes erlebt. Doch während Esther im Königspalast ein wohlbehütetes Leben führt, droht ihrem Volk großes Unheil. Orientalische Kostüme bringen dabei einen Hauch von Persien in die Röderauer Mehrzweckhalle. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Anschließend gibt es noch Bratwürste vom Grill. Die 49 Musicalteilnehmer hoffen deshalb zur Premiere auf zahlreiches Publikum in der Mehrzweckhalle Röderau. Eine weitere Aufführung ist am 10. September in der Turnhalle Kalkreuth.

Sonntag, 16. Juli, 17 Uhr, Mehrzweckhalle Röderau

Facebook/Kindermusical Zeithain

