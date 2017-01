Wechsel auf Spitzenposten bei DRK und ASB André Maywald scheidet Ende März beim Kreisverband Görlitz Stadt und Land aus dem Amt. Auch beim ASB geht der Geschäftsführer.

Überraschung auf dem Neujahrsempfang für ehrenamtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes. André Maywald verkündet am Donnerstagabend sein Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender zum 31. März. Seine Nachfolge ist geregelt: Janet Schuld und Rüdiger Neumann treten sie an. Über Gründe des Wechsels gab es am Freitag vom DRK keine Erklärung.

Genauso unklar sind auch die Hintergründe für den Abgang von ASB-Geschäftsführer Daniel Schwedler. Am Freitag erklärte der ASB lediglich, Schwedler werde den ASB zum 30. September verlassen.

