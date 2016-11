Wechsel auf dem Lokführerstand Bereits zum zweiten Mal wurde Horst Stoklas vom Vereinsvorsitz des SV Lok Kamenz mit Ehre und Blumen verabschiedet. Es übernimmt Uwe Tschacher.

Das war die symbolische Übergabe der Vereinsfahne von Horst Stoklas (l.) an Uwe Tschacher. © Verein

Die Mitglieder des SV Lok Kamenz haben einen neuen Vorstand gewählt. Zuvor wurde Horst Stoklas nach 16 Jahren Vereinsvorsitz feierlich aus der Funktion verabschiedet. Er kandidierte nicht mehr. In seinem letzten Vorstandsbericht zog er eine positive Bilanz der vergangenen Jahre. In den sechs Sportabteilungen mit aktuell 171 Vereinsmitgliedern wurde der Wettkampf- und Trainingsbetrieb stabilisiert. „Besonders aktiv sind die Sportler in den Abteilungen Tischtennis, Badminton und Fußball.“ In nunmehr 66 Jahren habe sich der Traditionsverein zu einem anerkannten Bestandteil der regionalen und überregionalen Sportlandschaft entwickelt. Das „Turnier der Eisernen“, das es bereits zum 25. Mal gab, ist ein besonders gutes Beispiel. „Die personelle, materielle und finanzielle Absicherung der Vereinsarbeit ist auf stabiler Grundlage gewährleistet. Änderungen in der Finanzordnung sowie der Beitragshöhe sind nicht vorgesehen. Und auch ihrer sozialen Verantwortung bleibe die Lok treu. Sport soll Bestandteil der gesunden Lebensweise sein, soll Freude und Spaß machen und für die Menschen der Region auch finanzierbar bleiben.

Als Gäste wurden Oberbürgermeister Roland Dantz sowie Kreissportbundpräsident Torsten Pfuhl begrüßt. Beide dankten dem scheidenden Vorsitzenden für seine beispielgebende Ehrenamtsarbeit. Horst Stoklas erhielt die höchste Auszeichnung der Landessportbundes Sachsen, die Ehrenplakette. 13 weitere Sportlerinnen und Sportler des Vereins wurden mit Ehrennadeln des Landes- und Kreissportbundes sowie einem Präsent des SV Lok gewürdigt. Mit viel Beifall wurde Sportfreund Uwe Tschacher zum neuen Vorsitzenden gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Torsten Lilge als Stellvertreter, Kassenwart Wolfgang Wersig, Sportwart Karin Lauke und Jugendwart Robert Thiel. (SZ)

