Wechsel an Glashüttes CDU-Spitze Der Glashütter CDU-Verband hat eine neue Führung.

CDU-Chef: Benjamin Rosenkranz

Stellvertreter: Jörg Paulusch

Glashütte. Auf der Mitgliederversammlung wurde der bisherige Stellvertreter Benjamin Rosenkranz aus Glashütte zum Vorsitzenden gewählt. Als sein Stellvertreter wird der Hirschbacher Jörg Paulusch fungieren. Um die Finanzen kümmert sich der Luchauer Heiko Herrmann als Schatzmeister. Weitere Mitglieder im Vorstand sind Gotthard Müller und der bisherige Vorsitzende, Bürgermeister Markus Dreßler.

Bereits im Vorfeld hatte Dreßler vorgeschlagen, die Verantwortung künftig auf mehrere Schultern zu verteilen: „Wir haben in unserem Stadtverband das Glück, dass wir engagierte junge Mitglieder haben, die bereits Erfahrungen in anderen Gremien sammeln konnten und sich gern im Stadtverband weiter einbringen wollen.“ Nach zehn Jahren an der Spitze eines Ortsverbandes sei es an der Zeit anderen den Staffelstab zu übergeben.

Rosenkranz engagierte sich bisher im Kreisvorstand der CDU und als Vorsitzender der Jungen Union. Nach der Wahl erklärte der Glashütter, dass die CDU in den letzten Jahren „maßgebend die erfolgreiche Entwicklung der Stadt“ mitgestaltet habe. Die Partei werde sich unter seiner Leitung weiter hier einbringen. „Dabei soll die Sache, nicht die Partei im Vordergrund stehen“, erklärt er. (SZ/mb)

